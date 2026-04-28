Netflix ha annunciato il ritorno della fortunata saga con un terzo film. La piattaforma ha diffuso le prime immagini del nuovo capitolo e ha confermato che il lungometraggio sarà distribuito globalmente a partire dal 1° luglio 2026. A calarsi nel personaggio titolare è ancora una volta l'attrice britannica diventata celebre per il ruolo di Undici nella serie televisiva Stranger Things

Enola Holmes torna su Netflix con un terzo capitolo che segna una svolta più adulta per la giovane detective. Questo è quanto emerge dalle prime anticipazioni sul ritorno della saga. La piattaforma di streaming Netflix (visibile anche su Sky Glass, Sky Q e tramite la app su Now Smart Stick) ha ufficialmente riacceso l’attenzione su una delle sue saghe di maggior successo annunciando il ritorno di Enola Holmes con un terzo film. La piattaforma ha diffuso le prime immagini del nuovo capitolo (che potete guardare in fondo a questo articolo) e ha confermato che il lungometraggio sarà distribuito globalmente a partire dal 1° luglio 2026. Dopo i risultati ottenuti dai primi due film, il personaggio di Enola Holmes, ancora una volta interpretato da Millie Bobby Brown, si appresta a vivere una nuova esperienza investigativa caratterizzata da sfide ancora più impegnative.

Un’indagine inedita tra pericoli e crescita personale Nel nuovo episodio, Enola Holmes 3 porterà la protagonista lontano dagli scenari abituali, trasferendola a Malta, dove sarà coinvolta in un caso descritto come il più complesso e rischioso della sua esperienza. L’indagine non rappresenterà soltanto una prova sul piano investigativo, ma finirà per incidere profondamente anche sulla sua dimensione personale, mettendo in discussione la stabilità emotiva e la maturazione della giovane detective. Approfondimento Enola Holmes 3, iniziata la produzione del film con Millie Bobby Brown

Un tono narrativo più maturo e articolato Le immagini promozionali diffuse da Netflix suggeriscono un cambio di registro significativo, con un’atmosfera più stratificata e adulta. Lo stesso regista ha paragonato questo nuovo capitolo a Harry Potter e il prigioniero di Azkaban, lasciando intendere una narrazione più intensa, complessa e orientata verso una crescita più profonda dei personaggi. Il film sembra quindi voler accompagnare Enola in una fase evolutiva decisiva, mantenendo il mistero come asse centrale ma ampliando il peso delle dinamiche emotive. Approfondimento Enola Holmes, Millie Bobby Brown e Henry Cavill fanno un recap

Il rapporto con Tewkesbury verso nuovi sviluppi Tra gli elementi centrali della nuova storia emerge anche l’evoluzione della relazione tra Enola e Tewkesbury, interpretato da Louis Partridge. Il loro legame appare destinato a svilupparsi in modo più significativo, aprendo prospettive che potrebbero modificare profondamente il percorso dei due personaggi. Questo aspetto contribuirà a rafforzare la componente personale del racconto, intrecciandosi con l’avventura investigativa. Approfondimento Enola Holmes 2, online una clip del film con Millie Bobby Brown. VIDEO

Il ritorno del cast storico Il terzo film della saga vedrà nuovamente la presenza di figure ormai consolidate nell’universo della saga. Accanto a Millie Bobby Brown torneranno Henry Cavill nel ruolo di Sherlock Holmes, Helena Bonham Carter come Eudoria, Himesh Patel nei panni del Dr. Watson e Sharon Duncan-Brewster nel ruolo di Moriarty. La conferma di questi interpreti consolida la continuità narrativa della serie, mantenendo saldo il legame con i capitoli precedenti e ampliando ulteriormente il mondo costruito attorno a Enola Holmes. Approfondimento Enola Holmes 2, il trailer del film con Millie Bobby Brown