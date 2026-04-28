Carlo Verdone torna a emozionarsi con Un sacco bello, il film che ha segnato il suo esordio al cinema, in occasione della proiezione restaurata al Barberini, andata sold out in meno di due ore. L’evento è stato reso ancora più speciale da un fatto sorprendente: per la prima volta, a oltre 45 anni dall’uscita, l’attore e regista ha visto davvero il film in sala insieme al pubblico. Verdone ha raccontato di aver sempre evitato questa esperienza per timidezza e paura del giudizio, ricordando un unico tentativo fallito al cinema Cola di Rienzo, interrotto dopo pochi minuti. Il film, visto solo durante il mix finale accanto a Sergio Leone e nella copia definitiva, rappresenta per lui un capitolo fondamentale della propria vita, tanto da dedicarlo proprio a Leone, primo a credere nel suo talento. I personaggi, ancora oggi amatissimi, restano “tre figli”, anche se Verdone riconosce che oggi sarebbero inevitabilmente diversi, adattati a una società cambiata, tra nuove abitudini e riferimenti culturali.

Emozioni di un debutto senza tempo

Al centro del racconto resta però Roma, protagonista silenziosa e ormai lontana: una città fatta di silenzi estivi, cicale e strade vuote, che secondo Verdone non esiste più. Quel senso di solitudine poetica, che dava profondità ai personaggi, è stato sostituito dal turismo di massa e dal rumore costante della modernità. Il regista riflette anche sul cambiamento dell’Italia, un tempo più povera ma, a suo avviso, più autentica e felice, grazie ai rapporti umani diretti e all’assenza dei social. Ripensando al sé giovane e insicuro, Verdone riconosce come la timidezza si sia trasformata in energia creativa sul palco e sul set, pur restando una persona riservata nella vita privata. Infine, attribuisce il successo duraturo del film alla sua sincerità e alla capacità di raccontare un’anima collettiva: quella di una Roma più ingenua e genuina, che il pubblico continua a desiderare. Guardando al futuro, lascia aperta anche una nuova prospettiva artistica, immaginando di interpretare un nonno nei suoi prossimi lavori.