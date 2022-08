Enola Holmes 2, le prime foto dal set svelano la data d'uscita

Il film è diretto da Harry Bradbeer, mentre la sceneggiatura è curata da Jack Thorne. Joshua Grode e Michael Dreyer sono i produttori esecutivi, mentre Mary Parent, Alex Garcia e Ali Mendes sono semplici produttori. La trama dovrebbe discostarsi un po’ da quelle che sono le vicende raccontante nel secondo libro della saga di Enola Holmes. Questo perché Harry Bradbeer ha deciso di sviluppare un racconto che dia maggior profondità alla protagonista, mettendola a confronto con un ambiente nuovo nel quale districarsi. A tal proposito, la protagonista Millie Bobby Brown ha rivelato di essere entusiasta di riprendere il ruolo di Enola Holmes, che già nel primo film era stato molto apprezzato dalla critica: “Enola occupa un posto speciale nel mio cuore: è forte, senza paura, intelligente e coraggiosa. Non vedo l’ora che i fan possano assistere alla prosecuzione delle sue avventure”. Negli scatti pubblicati da Netflix statunitense su Instagram, vediamo Enola Holmes con il fratello Sherlock , che ha il volto di Henry Cavill , e impegnata in alcune fughe e situazioni al limite come quando si trova dietro quello che sembra essere un carro con sua madre Eudoria , interpretata da Helena Bonham Carter . Oltre a loro, nel cast c’è Sam Claflim come Mycroft Holmes e Louis Partridge nei panni di Tewkesbury . Infine, torna Sharon Duncan-Brewster come Mira Troy mentre sono accreditati anche i vari Hannah Dodd, Adeel Akhtar, David Thewlis, Susan Wokoma, Serrana Su-Ling Bliss, Gabriel Tierney e Abbie Hern.

Volto di spicco di quella che viene definita Young Hollywood, Millie Bobby Brown si è imposta fin da subito nell'ambiente sia per la sua bravura che per la sua personalità. Presto, ha iniziato ad adottare un look composto da tocchi molto personali che l'hanno fatta diventare un'osservata speciale dei suoi coetanei e di riviste di settore come Teen Vogue

Come sapranno gli appassionati di Stranger Things , Undici è una bambina speciale, fin dalla nascita è dotata di poteri paranormali ma ha vissuto tutta la vita come una cavia da laboratorio. Nelle prime puntate della serie l'attrice ha dovuto rasare i capelli, uno shock ma anche un gesto che le ha fatto acquisire una gran consapevolezza. Per compensare l'aspetto androgino, in quegli anni adottava un look romantico, spesso floreale

Eclettica, talentuosa, originale, Millie Bobby Brown è una delle interpreti principali di Stranger Things , serie Netflix in onda in questa stagione con il quarto ciclo di episodi (visibile anche su Sky Q e tramite la app su Now Smart Stick). L'attrice britannica, nata nel 2004, ha iniziato a vestire i panni di Undici (la bimba di nome Eleven nello show in lingua originale) nel 2016 quando aveva solo undici anni. Nei photocall dell'epoca ha i capelli corti, conseguenza del look del suo personaggio

La carriera di Millie Bobby Brown

GUARDA ANCHE

Tutti i video su cinema e film

Millie Bobby Brown ha debuttato in tv nel 2013 nella serie tv C’era una volta nel Paese delle Meraviglie, con altre sporadiche apparizioni in NCIS – Unità anticrimine, Grey’s Anatomy e Modern Family. Tuttavia, la notorietà dell’attrice raggiunge l’apice con la sua interpretazione di Undici/Jane in Stranger Things, la bambina protagonista della serie tv dei Duffer Brothers dotata di grandi poteri con cui lotta per salvare la città di Hawkins dalle insidie del Sottosopra. Oltre al suo ruolo in Enola Holmes, al cinema l’abbiamo vista in Godzilla II – King of the Monsters del 2019 e in Godzilla vs. Kong nel 2021 sempre nei panni di Madison Russell.