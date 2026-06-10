Enola Holmes 3, è uscito il trailer ufficiale con Millie Bobby Brown

Netflix Italia ha distribuito il trailer ufficiale del film con Millie Bobby Brown, Henry Cavill, Louis Partridge, Himesh Patel, Helena Bonham Carter e Sharon Duncan-Brewster. Enola Holmes 3 farà il suo debutto sulla piattaforma di streaming (visibile anche su Sky Glass, Sky Q e tramite la app su Now Smart Stick) tra poche settimane, più precisamente mercoledì 1° luglio

Immagini inedite di Enola Holmes 3, nuovo capitolo del celebre franchise targato Netflix. Il canale YouTube della piattaforma di streaming ha condiviso il trailer ufficiale della pellicola offrendo uno sguardo inedito sul lavoro diretto da Philip Barantini, regista di Adolescence. Jack Thorne ha firmato la sceneggiatura. Il regista ha commentato il filmato in un post sul suo profilo Instagram: “Mistero, caos e un pizzico di romanticismo”.

Millie Bobby Brown tornerà nel ruolo della protagonista, ovvero la sorella del celebre detective Sherlock Holmes. Nel cast anche Henry Cavill (FOTO), Louis Partridge, Himesh Patel, Helena Bonham Carter e Sharon Duncan-Brewster. Parallelamente alla distribuzione del filmato, Netflix Italia ha condiviso la sinossi sul suo canale YouTube: “Solo una Holmes può salvare un Holmes. Il franchise acclamato dalla critica è tornato e stavolta porta Enola lontano da Londra, dove i sogni personali e professionali si scontrano nel caso più intricato e pericoloso che abbia mai affrontato”. La pellicola farà il suo debutto sulla piattaforma di streaming (visibile anche su Sky Glass, Sky Q e tramite la app su Now Smart Stick) tra poche settimane, più precisamente mercoledì 1° luglio.

Come rilanciato da Netflix, Millie Bobby Brown ha parlato del rapporto della protagonista con Louis Patridge: “La cosa davvero bella è stata poter esplorare una versione più matura della loro relazione. Non è più solo un gioco, ha un vero peso”. Il regista si è espresso sulla produzione: "Volevo mettermi alla prova e realizzare qualcosa che mia figlia potesse guardare. Ha otto anni e ha adorato i primi due film, quindi creare qualcosa di cui potesse davvero far parte è stato uno dei motivi principali per cui ho voluto realizzare questo film". Philip Barantini ha aggiunto: “Lavorare con Millie è stato un sogno. Lei è davvero una professionista, lei conosce il personaggio a fondo, sa come divertirsi ed è sempre incredibilmente collaborativa”.