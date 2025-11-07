Anna, trama e cast del film con Monica Guerritore nei panni di Magnani

Introduzione

È uscito ieri, il 6 novembre 2025, nelle sale cinematografiche italiane il film Anna. Il ritratto di una delle più grandi dive della storia della settima arte italiana: Monica Guerritore racconta l’anima di Anna Magnani nel suo debutto alla regia.

Anna è la sua prima regia, e firma anche la sceneggiatura oltre a interpretare il ruolo principale. La pellicola, di tono biografico e drammatico, è dedicata a una figura che ha segnato per sempre la storia del grande schermo nostrano. Attraverso il linguaggio del cinema e una costruzione narrativa intima, Monica Guerritore restituisce la forza e le contraddizioni di una donna che, dietro il mito, nascondeva fragilità e passioni incandescenti.



Scopriamo di seguito tutto quello che bisogna sapere del film Anna, dalla trama al cast. Nel frattempo, potete guardare il trailer ufficiale della pellicola nel video che trovate in alto, in testa a questo articolo.