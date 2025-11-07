Anna, trama e cast del film con Monica Guerritore nei panni di Magnani

Anna, trama e cast del film al cinema con Monica Guerritore nei panni della MagnaniCinema ©Webphoto
È uscito ieri, il 6 novembre 2025, nelle sale cinematografiche italiane il film Anna. Il ritratto di una delle più grandi dive della storia della settima arte italiana: Monica Guerritore racconta l’anima di Anna Magnani nel suo debutto alla regia.
Anna è la sua prima regia, e firma anche la sceneggiatura oltre a interpretare il ruolo principale. La pellicola, di tono biografico e drammatico, è dedicata a una figura che ha segnato per sempre la storia del grande schermo nostrano. Attraverso il linguaggio del cinema e una costruzione narrativa intima, Monica Guerritore restituisce la forza e le contraddizioni di una donna che, dietro il mito, nascondeva fragilità e passioni incandescenti.
Una notte sospesa tra gloria e solitudine
La trama del film Anna è la seguente. Roma, 21 marzo 1956. Nella sua casa, Anna Magnani attende con ansia una telefonata da Los Angeles. In gioco c’è il Premio Oscar per La rosa tatuata, una vittoria che potrebbe consacrarla come la più grande interprete italiana nel mondo. Mentre il pianeta intero celebra la sua arte, lei si trova invece faccia a faccia con il proprio passato, con i rimpianti e le ferite che la fama non ha mai saputo guarire.
È una notte d’attesa e di confessione. Nei ricordi riaffiorano le tappe decisive della sua carriera, le battaglie con Cinecittà, le passioni brucianti, il ritorno al teatro quando il cinema sembra escluderla. Ma soprattutto riemerge l’amore perduto per Roberto Rossellini, il regista che l’ha lasciata per un’altra donna, l’attrice Ingrid Bergman. Attraverso il dialogo con la giovane agente Carol Levi, Anna si rivela in tutta la sua complessità: una donna che, pur segnata dal dolore, non smette di vivere e di amare con la stessa intensità con cui recita.
L’esordio di Monica Guerritore dietro la macchina da presa
Con il film Anna, Monica Guerritore compie un passo importante nella sua carriera, passando per la prima volta dietro la macchina da presa. Il film, presentato alla Festa del Cinema di Roma 2025 nella sezione Grand Public, rappresenta un atto d’amore verso una delle interpreti più autentiche della storia del cinema. L’opera intreccia memoria, introspezione e omaggio, costruendo un ritratto che si muove tra la verità storica e la dimensione emotiva, nella tensione costante tra il personaggio pubblico e la donna privata.
Produzione e distribuzione
Il film Anna nasce dalla collaborazione tra Masifilm, Rai Cinema e Lumina MGR, con la produzione di Mauro Calevi e Massimiliano di Lodovico. Mauro Calevi firma anche la produzione esecutiva. La pellicola, girata in Italia, ha una durata di 112 minuti e arriva nelle sale italiane il 6 novembre 2025, distribuita da Notorious Pictures.
La fotografia, curata da Gino Sgreva, cattura con eleganza il contrasto tra l’intimità della protagonista e la dimensione luminosa del successo. Il montaggio è firmato da Massimo Quaglia, i costumi da Nicoletta Ercole, mentre il reparto trucco vede all’opera Diego Avolio, Desideria Corridoni e Mauro Tagliaventi.
Un cast che restituisce un’epoca
Nel film Anna, nel ruolo della protagonista, Monica Guerritore presta volto e voce a una Anna Magnani intensa e tormentata. Tommaso Ragno interpreta Roberto Rossellini, l’uomo che ha segnato la sua vita sentimentale e artistica. Lucia Mascino è Carol Levi adulta, mentre Beatrice Grannò la incarna in gioventù.
Accanto a loro, Roberto De Francesco veste i panni di Ferruccio Ferrara, Alvia Reale interpreta Ada, Francesca Cellini dà vita a Suso Cecchi D’Amico, ed Edoardo Purgatori è Luca Magnani. Giampiero Judica appare come Tennessee Williams, Luca Lazzareschi come Carlo Ponti, Gian Maria Sainato come uno degli amanti di Anna, Antonio Zavatteri nel ruolo di Alberto Moravia, Diego MigeniA come Antonello Trombadori, Stefano Rossi Giordani nei panni di Sergio Amidei, Lucia Lavia come Ingrid Bergman, Claudio Vanni come Playboy e Chiara Bassermann come Helen.
Un film sulla verità e sul coraggio di essere se stessi
Il racconto costruito da Monica Guerritore nel suo film Anna non è soltanto la biografia di una grande attrice, ma un’indagine sull’identità e sulla solitudine di un’artista che ha vissuto ogni emozione fino in fondo. Anna è il primo film interamente dedicato ad Anna Magnani, e al tempo stesso segna la nascita di una nuova voce autoriale nel cinema italiano.
La regista e interprete mette in scena un ritratto di straordinaria intensità, capace di evocare la fragilità e la potenza di una donna che non ha mai accettato compromessi, trasformando ogni ferita in arte e ogni dolore in verità.