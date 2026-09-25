Il regista di Parasite, Bong Joon-ho a Torino per la sua Masterclass

Il Museo Nazionale del Cinema rende omaggio a Bong Joon-ho , tra gli autori più originali del cinema contemporaneo. Il regista è stato premiato con la Stella della Mole , riconoscimento assegnato agli autori che hanno lasciato un’impronta indelebile nella cultura cinematografica internazionale, consegnata da Enzo Ghigo e Carlo Chatrian, rispettivamente Presidente e Direttore del Museo Nazionale del Cinema di Torino. Il cineasta ha poi tenuto una Masterclass dove ha ripercorso la sua filmografia, dagli esordi al recente Mickey 17, e ha concluso la serata introducendo la proiezione di Parasite, pellicola vincitrice della Palma d'Oro a Cannes e di quattro Oscar, tra cui quelli per Miglior Film e Miglior Regia. L'appuntamento ha inaugurato una retrospettiva completa, in programma al Cinema Massimo fino al 30 settembre.

Memorie di un assassino e Torino

La Masterclass è partita da Memories of Murder (Memorie di un assassino) presentato Torino Film Festival del 2003, anno in cui vinse il Premio Holden per la Migliore Sceneggiatura e il Premio del Pubblico (Premio Achille Valdata). Bong Joon-ho ricorda con affetto quel momento: “Nel 2003, a novembre, faceva molto freddo, ma la città era accogliente per via di tutte le luci natalizie. È stato speciale ricevere quel premio perché ero stato scelto dal pubblico”.

Anche in quell'occasione aveva avuto modo di osservare la città con gli occhi di un regista, una città con tanti “luoghi cinematografici” e “spazi dove un killer può nascondersi”, in contrapposizione con le risaie che facevano da sfondo al thriller che aveva presentato.

Il film è basato sulla storia vera dei delitti di Hwaseong, una serie di brutali omicidi avvenuti in Corea del Sud tra il 1986 e il 1991. L’indagine di polizia è l’occasione per fare una profonda critica sociale dell'epoca, segnata dalla dittatura militare sudcoreana.

Quando il Memories of Murder uscì, nel 2003, il vero assassino non era ancora stato identificato. Tuttavia, nel settembre 2019, grazie ai moderni test del DNA, la polizia sudcoreana ha individuato il vero killer e confermato la veridicità di molti elementi descritti nella pellicola. L'uomo sta scontando l'ergastolo al carcere di Busan. “Non so se ha visto il film”, ha scherzato Bong Joon-ho.