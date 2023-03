Tananai, Tango è disco di platino

“Grazie 100.000 volte” ha scritto il cantante nell’annunciare la novità sul brano arrivato quinto a Sanremo 2023 Condividi

A poco più di un mese dalla fine del Festival di Sanremo, sono in tanti a sostenere che la vittoria avrebbe dovuto essere di Tananai con la sua Tango. Il cantautore non è salito nemmeno sul podio, fermandosi alla quinta posizione, ma il suo brano, a distanza di tempo, risulta essere uno dei più apprezzati. Non lo dimostrano solamente i commenti di chi avrebbe voluto vederlo vincitore ma anche i numeri, che vedono Tango tra le canzoni più ascoltate di Sanremo 2023, tanto da aver conquistato il disco di platino. È stato lui stesso ad annunciarlo tramite i social: "Grazie 100.000 volte". Irriverente e scanzonato, nessuno avrebbe scommesso su di lui dopo il Festival del 2022, quando arrivò ultimo. Eppure, nell'ultimo anno ha studiato, si è perfezionato e ha dimostrato che il duro lavoro, quando fatto bene, paga.

Tango, il significato della canzone di Tananai approfondimento Sanremo 2023, Tananai con Tango. Il testo della canzone Il significato della canzone non è immediato, leggendo il suo testo non si capisce quale sia la vera storia dietro questa delicata ballad capace di aprire il cuore. È stato il suo autore a spiegare che per la sua composizione si è ispirato alla guerra in Ucraina e, in particolare, alla storia di una famiglia ucraina, quella di Olga, Liza e Maxim. E sono loro i protagonisti del videoclip, la cui vita è stata distrutta quel 24 febbraio del 2022 a seguito dell’invasione russa. Olga e Liza sono tra i profughi scappati dall’Ucraina e oggi vivono a Milano, ospiti a casa di una famiglia che le ha accolte nel quartiere Isola. Maxim, invece, è rimasto in Ucraina a combattere per il suo Paese, nella speranza di ricongiungersi presto con la sua famiglia. Nel brano c’è un riaffiorare di ricordi, c’è la descrizione della vita “prima”, qualcosa di ormai lontano e irraggiungibile, un limbo nel quale, tutti si sono ritrovati, se si considerano le immagini descritte da Tananai come quel momento in cui si deve necessariamente, per motivi svariati, lasciare andare qualcuno.

Il duetto di Tananai con l'artista di strada Il raggiungimento dell'agognato ricevimento del disco di platino per Tango arriva a Tananai nei giorni in cui il suo nome è tornato alla ribalta dopo aver regalato un sogno a un'artista di strada a Milano. Il cantautore, infatti, stava passeggiando per il centro della città quando ha sentito una ragazza intonare la sua canzone Tango. A quel punto, non ci ha pensato due volte e si è unito a lei in quell'esibizione estemporanea, davanti a un piccolo pubblico che nel frattempo si era formato riconoscendo il giovane. Comprensibile la gioia della ragazza nel cantare insieme a Tananai, sotto gli applausi della gente che ha apprezzato il gesto del cantautore, che in più occasioni ha dimostrato di non aver messo alcuna barriera tra sé e il mondo reale, nonostante il successo.