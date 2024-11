Hurry Up Tomorrow, The Weeknd debutta al cinema

Hurry Up Tomorrow segnerà il debutto dell’artista canadese sul grande schermo, nel cast del film Jenna Ortega e Barry Keoghan. Dietro la macchina da presa Trey Edward Shults

The Weekend (FOTO) debutterà al cinema con Hurry Up Tomorrow, nel cast Jenna Ortega e Barry Keoghan. Il film sarà un’estensione del nuovo album dell’artista canadese in arrivo prossimamente.

Deadline ha riportato in esclusiva i primi dettagli di Hurry Up Tomorrow, il film che segnerà l'arrivo del cantante sul grande schermo, dietro la macchina da presa Trey Edward Shults, regista di Waves - Le onde della vita e It Comes at Night. La pellicola introdurrà nuovi elementi al racconto dell'omonimo album in uscita nei prossimi mesi. La voce di Blinding Lights ha firmato anche la colonna sonora del thriller psicologico, di cui al momento non si conoscono titolo e data di distribuzione. Nel cast due volti molto amati di Hollywood, ovvero Jenna Ortega e Barry Keoghan.

Adam Fogelson, chair del Lionsgate Motion Picture Group, ha dichiarato a Deadline: "Abel è un visionario, la cui arte non può essere confinata in un singolo mezzo". Fogelson ha aggiunto: "Con Hurry Up Tomorrow, in collaborazione con Trey, il suo universo musicale si espande sul grande schermo con un thriller psicologico che introdurrà una nuova esperienza cinematografica per i fan. Siamo entusiasti di portarlo al pubblico di tutto il mondo".

L’album Hurry Up Tomorrow, anticipato dai singoli Dancing in the Flames, Timeless e São Paulo, sarà l’ultimo capitolo della trilogia inaugurata con After Hours e proseguita con Dawn FM.