Lady Gaga ha svelato la tracklist completa del nuovo album Mayhem

Mayhem segnerà un ritorno alle origini per Lady Gaga. All’interno i singoli Disease, Abracadabra e Die With A Smile in duetto con Bruno Mars

Lady Gaga, la tracklist di Mayhem

Cresce l’attesa per Mayhem, l’album che segnerà un ritorno al pop per Lady Gaga. Il progetto, in uscita il 7 marzo, arriverà a circa cinque anni di distanza da Chromatica. Nelle scorse ore l’artista ha svelato la tracklist completa del disco in un post sul suo profilo Instagram che conta più di 58.000.000 di follower:

Disease Abracadabra Garden of Eden Perfect Celebrity Vanish Into You Killah (feat. Gesaffelstein) Zombieboy LoveDrug How Bad Do U Want Me Don’t Call Tonight Shadow Of A Man The Beast Blade of Grass Die With A Smile (con Bruno Mars)