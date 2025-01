Bruno Mars torna, il nuovo singolo è "Fat Juicy and Wet"

Il cantautore di Honolulu, al secolo Peter Gene Hernandez, e la rapper di Saint Louis Sexyy Red, pseudonimo di Janae Nierah Wherry, hanno creato un'incredibile collaborazione per il nuovo brano, che suona come un inno da strip club. Uscito venerdì 24 gennaio 2025, il singolo è caratterizzato da un sound coinvolgente e un'atmosfera provocante, accompagnato da un video musicale altrettanto strepitoso, che presenta due star straordinarie

Per ciò che concerne il videoclip della canzone, la presenza di Lady Gaga e Rosé nel video, aggiungendo un ulteriore tocco di classe e glamour al progetto. Potete guardare il videoclip di Fat Juicy and Wet di Sexyy Red e Bruno Mars nel video che trovate in fondo a questo articolo.

Bruno Mars è tornato: il cantante statunitense è di nuovo tra le novità musicali grazie al nuovo singolo Fat Juicy and Wet, in collaborazione con la collega e connazionale Sexyy Red. Il cantautore di Honolulu, al secolo Peter Gene Hernandez, e la rapper di Saint Louis Sexyy Red, pseudonimo di Janae Nierah Wherry, hanno dato il la (letteralmente) a un'incredibile collaborazione per il nuovo brano.

Sui social, Bruno Mars ha condiviso un'entusiasta dichiarazione riguardo al suo prossimo progetto, scrivendo su Instagram che stava per entrare in studio per creare un altro "brano da strip club", prima di annunciare ufficialmente la collaborazione con Sexyy Red. Non è passato molto tempo prima che lui pubblicasse un'anteprima del loro nuovo singolo, dimostrando subito grande eccitazione per il lavoro con l'artista emergente.

La collaborazione tra Bruno Mars e Sexyy Red arriva in un momento di grande successo per il primo dei due, che ha recentemente dominato la Billboard Hot 100 con Die With a Smile, il singolo che ha occupato la prima posizione per ben tre settimane, e che ha visto la partecipazione di Lady Gaga.

Il coinvolgimento di Rosé in questa nuova produzione non è una sorpresa, considerando che la sua collaborazione con Bruno Mars aveva già riscosso un grande successo.

Fat, Juicy and Wet è il terzo singolo di Bruno Mars che anticipa il quarto album in studio, dopo Die With a Smile e APT., quest'ultimo realizzato insieme a Rosé, che ha raggiunto il quinto posto nella Hot 100 e ha conquistato la vetta della Billboard Global Excl. US per ben 12 settimane.

L’incredibile ascesa di Sexyy Red

Da parte sua, Sexyy Red sta vivendo un periodo straordinario nella sua carriera. Dopo aver guadagnato attenzione con brani di successo come Whatchu Know About Me (in collaborazione con GloRilla) e Sticky (con Tyler, The Creator, GloRilla e Lil Wayne), l'artista hip-hop ha consolidato il suo posto nel panorama musicale.

Il brano Whatchu Know About Me ha ottenuto un enorme successo, raggiungendo il primo posto in diverse classifiche, come Rhythmic Airplay e Rap Airplay, e si è posizionato anche nella TikTok Billboard Top 50. Sticky, invece, ha segnato un traguardo significativo per Sexyy Red, portandola nella top 10 della Hot 100 e raggiungendo il primo posto nella Hot R&B/Hip-Hop Songs per due settimane consecutive.

Nel 2024, la giovane artista ha continuato a segnare successi, eguagliando un'impresa storica di Drake con quattro hit No. 1 su Apple Music nello stesso anno. Il suo talento è stato riconosciuto anche con premi prestigiosi, tra cui il titolo di "Best Breakthrough Hip-Hop Artist" ai BET Hip-Hop Awards.



Di seguito potete guardare il videoclip della canzone Fat Juicy and Wet, con la presenza di Lady Gaga e Rosé.