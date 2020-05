Westworld 4: l'Uomo in Nero contro tutti nella prossima stagione

Jonathan Nolan, showrunner di Westworld insieme alla moglie Lisa Joy, ha annunciato che nella prossima stagione della serie, la quarta (e molto probabilmente l’ultima) l’Uomo in Nero sarà a dir poco scatenato.

La quarta stagione di Westworld per adesso è solo un’idea (che, però, pian piano sta prendendo forma), ma Jonathan Nolan, showrunner della serie insieme alla moglie Lisa Joy, ha già rilasciato una dichiarazione che, sicuramente, farà discutere i fan. Westworld, HBO rinnova la serie tv per una quarta stagione Durante una chat organizzata dall’associazione The Paley Center for Media, Nolan, che si è ritrovato a discutere insieme ai membri del cast principale e alla sua consorte e collega, ha infatti dichiarato: “I’m a big believer in being guided by irony. [William] winds up becoming this thing [a host] that he’s controlled for so long. And on a visceral level, I just can’t wait to watch Ed kill everyone.” (Credo fortemente nel fatto che sia l’ironia a guidarci. William alla fine si ritrova a essere questa cosa [ndr, si riferisce all’ultimissima sequenza, quella post credit, del finale della S03] che finora ha tenuto sotto controllo. Personalmente non vedo l’ora di vedere Ed che si mette a far fuori tutti.)

approfondimento Westworld, le foto più belle di Thandie Newton Dal canto suo, Harris, l’interprete di William/l’Uomo in Nero, ha confessato di non avere assolutamente idea di ciò che lo attende nel prossimo capitolo di Westworld: “I’m teamed with Tessa, I know. Hopefully, we can do some rightful damage.” (Ora lavorerò com Tessa [ndr, Tessa Thompson, qui le foto più belle], questo lo so. Speriamo di poter fare insieme un bel po’ di casino.) Westworld 3 in italiano, in onda su Sky Atlantic da sabato 16 maggio In effetti la sequenza post credit vista in Crisis Theory, l’ultimo episodio della terza stagione della serie, ha lasciato un po’ tutti a bocca aperta, e non solo per la morte del personaggio di Ed Harris – il William umano intenzionato a purgare il mondo dagli host, dalle creature che lui stesso ha contribuito a creare –, ma anche perché a fare fuori il vero Uomo in Nero è stata la sua versione sintetica creata dalla finta Charlotte Hale (che in realtà è una versione di Dolores che si è ribellata a sé stessa!).