Westworld 3 in italiano, in onda su Sky Atlantic da sabato 16 maggio

A causa dell'emergenza legata al dilagare del Coronavirus nel mondo ( GLI AGGIORNAMENTI - LO SPECIALE - I NUMERI ITALIANI: GRAFICHE ), e in particolare in Italia, a marzo e ad aprile gli episodi della terza stagione di Westworld sono andati in onda soltanto in versione originale sottotitolata, ma adesso, finalmente, sono in arrivo anche quelli in versione doppiata in italiano. Si parte sabato 16 maggio alle 21.15 con i primi due, Parce Domine e The Winter Line , qui sotto il calendario completo:

Westworld, la quarta stagione si farà

Intanto HBO ha ufficialmente rinnovato la serie per una quarta stagione. Queste le parole di Casey Bloys, Presidente di HBO Programming:

“From the western theme park to the technocratic metropolis of the near future, we’ve thoroughly enjoyed every twist and turn from the minds of master storytellers Jonathan Nolan and Lisa Joy. We can’t wait to see where their inspired vision takes us next.” (ndr: "Dal parco a tema vecchio west alla metropoli tecnocratica del futuro, abbiamo apprezzato ogni twist e ogni cambio improvviso nato dalle menti dei maestri della narrazione Jonathan Nolan e Lisa Joy. Non vediamo l'ora di scoprire dove ci porteranno la prossima volta.")

Ma quando potrebbe arrivare Westworld 4? Difficile dirlo: l’iter produttivo dello show è piuttosto lungo e complesso, e l’attuale pandemia da Covid-19 (AGGIORNAMENTI - LA MAPPA - LO SPECIALE) potrebbe rallentare ulteriormente le cose. Basandoci su quanto accaduto finora, comunque, è molto probabile che Dolores e compagni torneranno non prima del 2022, o forse, se siamo fortunati, verso la fine del 2021. Sì, insomma: teniamo duro!