Nel cast principale di Westworld , ormai lo sanno anche i sassi, c'è ovviamente anche lei, Evan Rachel Wood , che nella serie tv interpreta l'androide Dolores Abernathy , la paladina del ilbero arbitrio. Nonostante la giovane età (è nata il 7 settembre del 1987), Wood ha una lunga carriera alle spalle, infatti l'abbiamo già ammirata in numerose produzioni cinematografiche e televisive, tra cui, giusto per fare alcuni titoli, S1m0ne, Thirteen - 13 anni, Correndo con le forbici in mano, The Wrestler, Ancora una volta, True Blood, Mildred Pierce . In attesa di rivederla in azione nei prossimi episodi della terza stagione della serie cult di HBO - in onda ogni lunedì alle 03.00 (in diretta con gli USA, poi in replica alle 21.15, disponibile anche On Demand e in streaming su NOW TV) - andiamo a scoprire com'è cambiata nel corso degli anni: scorri la gallery con le sue foto più belle.