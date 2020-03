Westworld 3, il cameo de Il Trono di Spade

Nel secondo episodio della terza stagione della serie sci-fi compaiono gli showrunner dei Sette Regni. E spunta anche il drago di Daenerys Targaryen. La terza stagione di Westworld è in onda ogni lunedì in prima tv per l'Italia su Sky Atlantic. - Il Trono di Spade: #iorestoacasa perché Game of Thrones è su Sky dal 26 marzo

di Floriana Ferrando

Dopo l’epilogo de Il Trono di Spade, gli appassionati dei mondi fantasy possono rifarsi con l’altro successo targato HBO, in onda ogni lunedì in prima tv per l'Italia su Sky Atlantic con la terza stagione. Per soddisfare tutti, i creatori di Westworld hanno pensato di omaggiare Il Trono di Spade (dal 26 marzo su Sky Atlantic +1, canale 111, con tutte le 8 stagioni) attraverso un inaspettato cameo.

ATTENZIONE: PERICOLO SPOILER

PER CHI NON HA ANCORA VISTO L'EPISODIO

Il cameo con Benioff & Weiss

Westworld porta in scena gli showrunner de Il Trono di Spade, David Benioff e D.B. Weiss. Westworld 3 si svolge quasi interamente in una nuova futuristica metropoli, ma il secondo episodio (LEGGI LA RECENSIONE) riporta il pubblico alle origini. "The Winter Line" (GUARDA LE FOTO) è ambientato quasi interamente sull'isola ed è qui, nel caro vecchio parco a tema che tutti conosciamo, che prende vita il cameo. Bernard e Stubbs stanno esplorando l'hub centrale e mentre camminano per le sale incontrano due tecnici, interpretati da Benioff e Weiss, i creatori de Il Trono di Spade: il personaggio interpretato da Weiss afferma di avere trovato un acquirente in Costa Rica e il collega risponde: "Come lo portiamo in Costa Rica?". "A pezzi, amico”, è l’unica possibilità.

Da Il Trono di Spade a Westworld

Anche Drogon, uno dei draghi di Daenerys Targaryen, fa capolino sul set di Westworld: eccolo mentre sonnecchia pacificamente in uno dei seminterrati della Delos. Il cameo, con probabilità pianificato e girato prima della messa in onda della stagione conclusiva de Il Trono di Spade, apre nuovi interrogativi: gli specialisti della Delos sono forse in grado di replicare, oltre a umani e animali, anche creature fantastiche come i draghi? Mica draghi qualsiasi: Drogon è l'ultimo sopravvissuto fra le amate bestiole della Madre dei Draghi.

Daenerys Vs Dolores: tu da che parte stai?

In molti hanno spesso guardato a Westworld come al nuovo Trono di Spade. Eppure la storia che sta alla base della narrazione è del tutto differente, a cominciare dalla presenza nel western sci-fi di tanta sofisticata tecnologia e dell’intelligenza artificiale. Ma qualcosa in comune, Il Trono di Spade 8 e Westworld 3 ce l’hanno: uno dei personaggi principali, in entrambe le serie tv, cambia piani ed intenzioni. Daenerys - fino a quel momento fra i principali protagonisti dello show e una figura eroica - diventa improvvisamente il cattivo della storia, anelando alla distruzione sfrenata di Approdo del Re, con tutto ciò che ne è conseguito; alla stesso modo Dolores, impegnata nella sua personale vendetta, nella stagione 3 di Westworld sta pianificando un potenziale genocidio della razza umana, e Bernard e Maeve stanno tentando di fermarla. Chissà che non sia proprio il personaggio di Evan Rachel Wood a voler mettere le mani su un host dalle sembianze di Drogon… ce la vedreste a cavalcare sul dorso di un drago 2.0?

