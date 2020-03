Westworld, il cast e i personaggi della terza stagione

Dolores, Maeve, L’Uomo in Nero e gli altri protagonisti della serie HBO tornano su Sky Atlantic con la terza attesissima stagione, dal 16 marzo con gli episodi in versione originale sottotitolata. Con loro ci saranno anche dei nuovi personaggi, interpretati dall’Aaron Paul di Breaking Bad e dalla star francese de Il Cigno Nero , Vincent Cassel: scopri il cast e i personaggi di Westworld 3.

di Floriana Ferrando

Il parco a tema di Westworld non conosce crisi: su Sky Atlantic prende il via la terza attesissima stagione (IL TRAILER) della serie HBO (da lunedì 16 marzo in versione originale sottotitolata, dal 23 in versione doppiata).

SCOPRI 10 INDIZI sulla nuova stagione

Fra volti noti e nuovi personaggi, ecco i protagonisti di Westworld 3.

Dolores Abernathy (Evan Rachel Wood)

Dolores Abernathy è fra i protagonisti della serie tv targata HBO. Il suo aspetto angelico non vi inganni, Dolores è una tosta: nella serie fin dagli esordi, trascorre le sue giornate nel ranch di famiglia, sognando un futuro radioso, finché non scopre che tutta la sua vita è stata una menzogna messa in scena dai proprietari del parco. E’ lei il primo androide creato da Arnold Weber. Ma alla ragazza-robot stanno stretti i panni del burattino, così imbraccia il fucile e dà il via alla sua personale (e sanguinosa) ribellione. Ma cosa la attende al di fuori dell’isola?

Il ruolo di Dolores vale all'attrice Evan Rachel Wood un Critics' Choice Award. Fra gli altri successi ricordiamo Basta che funzioni (2009) di Woody Allen, The Conspirator (2010) diretto da Robert Redford, Le idi di marzo (2011) con Ryan Gosling. La Wood è anche doppiatrice: dà voce alla madre defunta di Elsa e Anna nel film di animazione Disney, Frozen II - Il segreto di Arendelle.

Westworld 3: la guerra di Dolores

Maeve Millay (Thandie Newton)

Inafferrabile, seducente, severa ma giusta: Maeve Millay gestisce il saloon Mariposa, centro nevralgico di alcune delle relazioni che si intrecciano nel parco di Westworld. E’ un host che, grazie a Dolores, apre gli occhi su quello che è stata la sua vita fino a quel momento. A guidarla in ogni sua azione c’è l’amore per la figlia, uccisa da un ospite in una narrazione precedente, e la promessa di ritrovarla. Il personaggio si spinge oltre i confini di Westworld, approdando anche nel parco di Shogun World.

Maeve è interpretata dalla britannica Thandie Newton, premiata con un Emmy per la performance. Fra gli altri successi ricordiamo La ricerca della felicità (2006), Mission: Impossible II (2000), Crash - Contatto fisico (2004) (per cui vince il BAFTA alla migliore attrice non protagonista).

Bernard Lowe (Jeffrey Wright)

Un host ha un problema? Ci pensa Bernard Lowe a risolverlo, a capo della Divisione Programmazione di Westworld e creatore dei droidi. Ma le cose per lui, nel corso delle prime due stagioni di Westworld, si complicano: da carnefice si scopre vittima, essendo un androide sotto il controllo del Dottor Robert Ford, realizzato a immagine del suo vecchio amico e co-creatore di Westworld, Arnold Weber.

Jeffrey Wright torna nei panni dell'androide Bernard. L’attore è comparso in due film della serie 007 nei panni di Felix Leiter (in Casino Royale del 2006 e in Quantum of Solace del 2008) e nella trilogia di Hunger Games. Il suo futuro è fra Westworld e il DC Extended Universe, nei panni del commissario Gordon nel film The Batman.

Charlotte Hale (Tessa Thompson)

Appare nella prima stagione nei panni del direttore esecutivo del consiglio di amministrazione di Delos Destinations, ma i piani di Charlotte Hale - che sorveglia le operazioni del parco e prova a sedare ogni tentativo di ribellione - vanno all’aria e la donna viene uccisa da Dolores. Ma per Charlotte non finisce qui: un androide con le sue sembianze prende vita nella serie HBO. C’è da domandarsi se ci sia davvero lei dentro quel corpo artificiale...

Charlotte Hale è interpretata da Tessa Thompson. L’attrice veste ruoli variegati al cinema, dall’attivista per i diritti civili Diane Nash nel drammatico Selma - La strada per la libertà (2014) a Bianca Taylor nello sportivo Creed - Nato per combattere (2015), ma fra i suoi personaggi più amati c’è la Valkyrie del Marvel Cinematic Universe.

William (Jimmi Simpson / Ed Harris)

Quando mette per la prima volta piede a Westworld, durante la prima stagione della serie tv insieme al futuro cognato Logan Delos, William è riluttante. Poi scopre la complessità della narrazione del parco e dei suoi abitanti, diventando un ricco e sadico ospite alla ricerca di un "livello più profondo" fra le possibilità offerte dai droidi. Fuori dal parco, è il padre di Emily e il marito di Juliet, la figlia di James Delos, che si toglie la vita per colpa del lato oscuro che l’amato mostra dentro a Westworld. La versione anziana di William è nota come L'Uomo in Nero. Gli eventi della seconda stagione lo hanno messo a dura prova, ma ora che è sopravvissuto, quali saranno i suoi prossimi piani?

Il giovane William è interpretato da Jimmi Simpson (il Gavin Orsay di House of Cards - Gli intrighi del potere), mentre Ed Harris (Apollo 13, Pollock, The Truman Show, A Beautiful Mind) presta il volto alla versione anziana, quella dell’Uomo in Nero.

Caleb (Aaron Paul)

Umano o androide? Fra i personaggi che debutteranno nella terza stagione di Westworld c’è Caleb, l’operaio edile il cui ruolo è ancora avvolto nel mistero. Apparentemente sarà un alleato di Dolores nella sua guerra di rivoluzione e conquista, ma la serie HBO potrebbe presto rimescolare le carte in tavola.

Il personaggio avrà un ruolo cruciale in Westworld 3: ad interpretarlo è Aaron Paul. Il suo lavoro più importante sul piccolo schermo? Breaking Bad, dove interpreta il co-protagonista Jesse Bruce Pinkman. Per la sua performance ha vinto tre Emmy Awards.

Ashley Stubbs (Luke Hemsworth)

A capo della sicurezza di Westworld, la missione di Ashley Stubbs è quella di monitorare gli androidi al fine di garantire la sicurezza degli ospiti, combattendo ogni azione ribelle. Fedele al Dottor Ford, quale sarà il suo ruolo nella terza stagione di Westworld?

Ad interpretarlo è Luke Hemsworth: classe 1980, l’attore australiano - comparso in serie tv minori - raggiunge la fama proprio grazie a Westworld, in cui compare dalla prima stagione.

Serac (Vincent Cassel)

Il personaggio dell'attore francese (che dovrebbe chiamarsi Serac) è una new entry della serie HBO ed è un miliardario alla ricerca di Dolores, ma per adesso non sappiamo il motivo per cui intende trovarla e farla uccidere. Sarà il nuovo villain della serie, come ipotizza Deadline?

Vincent Cassel presta il volto al nuovo personaggio. L’attore vanta diverse collaborazioni importanti: nel 2015 recita con Salma Hayek nel film di Matteo Garrone Il racconto dei racconti - Tale of Tales, nel 2013 è arruolato dal regista Danny Boyle per In trance e nel 2010 prende parte al successo di Darren Aronofsky, Il cigno nero.

Westworld 3 su Sky Atlantic da lunedì 16 marzo in versione originale sottotitolata, dal 23 in versione doppiata.