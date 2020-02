Westworld 3, ecco il poster della serie tv in arrivo su Sky

Il debutto della terza stagione di Westworld negli Stati Uniti d’America è previsto per domenica 15 marzo in prima serata, quindi in italia per via del fuso orario sarà lunedì 16 marzo alle 03.00 . La versione doppiata in italiano vi aspetta invece lunedì 23 marzo, alle 21.15. Scopriamo insieme il nuovo poster che ha subito conquistato il pubblico in ogni angolo del pianeta.

di Matteo Rossini

Westworld è la serie che ha rivoluzionato i linguaggi del racconto regalando al pubblico uno dei prodotti più innovativi e amati dell’ultimo decennio. Tra poche settimane Evan Rachel Wood tornerà a indossare i panni di Dolores Abernathy, infatti la terza stagione farà il suo debutto negli Stati Uniti d’America domenica 15 marzo in prima serata, quindi in Italia, per via del fuso orario, sarà lunedì 16 marzo alle 03.00 (poi in replica la sera). Per quanto riguarda invece la versione doppiata in italiano, l’appuntamento sarà per lunedì 23 marzo alle 21.15.

Evan Rachel Wood: “È la cosa più difficile che abbia mai fatto”

Poche ore fa l’account Instagram di HBO ha svelato un nuovo poster inedito che ha mandato subito in visibilio milioni di fan in tutto il mondo che da mesi sta cercando di carpire e scovare informazioni da interviste e video su quella che si preannuncia la stagione più rivoluzionaria della serie.

Il magazine Indiewire ha intervistato Evan Rachel Wood, classe 1987, cercando di cogliere indiscrezioni e anticipazioni, queste le sue parole: “Ho appena terminato di registrare la terza stagione, quindi non so moltissimo. Non ho idea di quanto vogliano andare avanti, ma so che questa stagione sarà qualcosa che non avete mai visto. Abbiamo nuovi membri nel cast. Abbiamo Aaron Paul, Lena Waithe, Vincent Cassel. Si sta ampliando e sta crescendo. Non vedo l’ora che le persone possano vedere ciò a cui abbiamo lavorato.”

L’attrice statunitense ha poi parlato del duro lavoro fatto per la serie (qui potete trovare l'analisi del trailer fotogramma per fotogramma): “Ogni stagione è un duro lavoro. È la cosa più difficile che abbia mai fatto. La amo perché mi spinge al limite. Mi sento davvero soddisfatta quando lavoro a qualcosa di stimolante, nonostante abbia bisogno di sfogarmi molto e mi senta stanca e frustrata, ma questo di solito significa che sto facendo un lavoro per il quale ne vale davvero la pena. Mi stanco facilmente se non ho qualcosa che possa mettermi alla prova.”

Westworld: il nuovo poster della terza stagione

In queste settimane alcune indiscrezioni riguardanti l’ambientazione della terza stagione hanno fatto il giro del web. Pochi minuti fa il nuovo poster di Westworld ha conquistato il pubblico in ogni del pianeta, basti infatti pensare che al momento il post conta più di 74.000 like.

Nella foto si legge il testo "Il libero arbitrio non è gratis”, un messaggio che ha subito fatto impazzire i fan, vediamolo insieme!