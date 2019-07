Come sempre, il San Diego Comic-Con è l'occasione giusta per lasciare tutti a bocca aperta, motivo per cui HBO ha deciso di rilasciare un mega trailer (quasi 3 minuti!) della terza stagione di Westworld , in onda nel 2020. Nuove location (una Los Angeles del futuro, parrebbe), e nuovi personaggi, tra cui Aaron Paul, diventato famoso in tutto il mondo grazie al ruolo di Jesse Pinkman nella serie cult Breaking Bad. Gli showrunner Lisa Joy e Jonathan Nolan hanno dichiarato che la terza stagione di Westworld segnerà una sorta di nuovo inizio per la serie, e che si distaccherà da quanto visto finora. Prepariamoci dunque a dire addio al parco a tema Old Wild West che abbiamo imparato a conoscere e amare, ma prepariamoci anche a scoprire finalmente cos'è successo dopo la dipartita di Dolores, fuggita "nascosta in bella vista" dentro un corpo sintetico dalle sembianze di Charlotte Hale. Torneranno anche Bernard, Maeve, Hector e William, mentre un'altra new entry degna di nota sarà il personaggio di Vincent Cassel. In attesa del 2020, e si spera di non andare oltre gennaio, al massimo febbraio, ecco un'analisi dettagliata del video in questione: sfoglia la gallery. - Westworld 2, episodio 10: la recensione di The Passenger, il finale di stagione