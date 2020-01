HBO ha finalmente rivelato la data di uscita della terza, ATTESISSIMA stagione di Westworld : continua a leggere per scoprire quando rivedremo in azione Dolores e compagni. - Westworld 3: Dolores (e Charlotte Hale?) VS Maeve?

di Linda Avolio

Westworld 3: la data di uscita in Italia

Finalmente HBO ha rivelato la data del debutto della terza, ATTESISSIMA stagione di Westworld. Negli U.S.A. il primo episodio andrà in onda domenica 15 marzo in prima serata, dunque alle 21, mentre in Italia, causa fuso orario, la data da segnare sul calendario è lunedì 16 marzo ore 03.00 (poi in replica la sera). Ovviamente si tratta della messa in onda in versione originale sottotitolata. Per la versione doppiata in italiano bisognerà invece aspettare una settimana in più: lunedì 23 marzo, ore 21.15.

Westworld 3, il trailer rilasciato al Comic-Com nel dettaglio, fotogramma per fotogramma

Westworld 3: cosa dobbiamo aspettarci

Nuove location (una Los Angeles del futuro, parrebbe), e nuovi personaggi, tra cui Aaron Paul, diventato famoso in tutto il mondo grazie al ruolo di Jesse Pinkman nella serie cult Breaking Bad. Gli showrunner Lisa Joy e Jonathan Nolan hanno dichiarato che la terza stagione di Westworld segnerà una sorta di nuovo inizio per la serie, e che si distaccherà da quanto visto finora. Prepariamoci dunque a dire addio al parco a tema Old Wild West che abbiamo imparato a conoscere e amare, ma prepariamoci anche a scoprire finalmente cos'è successo dopo la dipartita di Dolores, fuggita "nascosta in bella vista" dentro un corpo sintetico dalle sembianze di Charlotte Hale. Torneranno anche Bernard, Maeve, Hector e William, mentre un'altra new entry degna di nota sarà il personaggio di Vincent Cassel. Per scoprire altri dettagli, clicca il link qui sotto:

