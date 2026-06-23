Blackout a Parigi, Iron Maiden interrompono il concerto

Il concerto è stato interrotto da un blackout che ha colpito la Défense Arena durante lo show davanti a circa 30mila spettatori. Dopo uno stop di circa un’ora, il gruppo è tornato sul palco ma ha dovuto rinunciare ai brani finali per il coprifuoco. Ancora da chiarire le cause del guasto elettrico

Finale imprevisto per i fan degli Iron Maiden a Parigi. La band britannica ha dovuto interrompere il concerto alla Défense Arena davanti a circa 30mila spettatori a causa di un blackout che ha colpito l’area circostante. Lo stop, durato circa un’ora, ha spezzato il ritmo dello show, uno degli appuntamenti del tour “Run For Your Lives”.

L’interruzione durante “Two Minutes To Midnight” e l’impatto sul live

Il blackout è avvenuto mentre la band guidata da Bruce Dickinson e Steve Harris stava eseguendo “Two Minutes To Midnight”. L’improvvisa mancanza di corrente ha reso impossibile proseguire l’esibizione, costringendo tecnici e organizzatori a sospendere tutto in attesa del ripristino dell’elettricità. Al momento dell’interruzione, il concerto era anche oggetto di registrazione in vista della pubblicazione di un album live legato al tour, aumentando l’impatto dell’imprevisto sull’intero progetto.

Una volta ristabilita la corrente, gli Iron Maiden sono tornati sul palco per concludere lo spettacolo. I tempi tecnici, però, hanno imposto una chiusura anticipata: per rispettare il limite orario fissato alle 23.30, la band ha dovuto rinunciare agli ultimi tre brani previsti, “Aces High”, “Fear Of The Dark” e “Wasted Years”.