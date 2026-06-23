L'attore e musicista canadese sarà il volto centrale di un nuovo progetto cinematografico legato al mondo degli iconici mattoncini, attualmente in fase di sviluppo presso Universal Pictures. Il film, ancora privo di un titolo ufficiale, sarà diretto da Josh Cooley, già alla regia di Toy Story 4, e si distinguerà per una struttura narrativa ibrida che combina azione dal vivo e animazione in CGI

Dopo anni di annunci, progetti rimasti sulla carta e tentativi di individuare una nuova direzione per il marchio sul grande schermo, l’universo cinematografico di Lego sembra finalmente pronto a rimettersi in moto. Universal Pictures, che detiene i diritti della proprietà dal 2020, sta infatti lavorando a un nuovo lungometraggio destinato a riportare i celebri mattoncini al cinema attraverso un approccio differente rispetto alle precedenti produzioni. A guidare l’operazione sarà Keanu Reeves, uno degli attori più popolari e riconoscibili del panorama internazionale, scelto come protagonista di un progetto ancora avvolto dal riserbo e privo, per il momento, di un titolo ufficiale. Il film sarà diretto da Josh Cooley, regista premio Oscar per Toy Story 4, e si distinguerà per la sua natura ibrida, costruita sull’integrazione tra scene in live-action e animazione in CGI. L’incontro tra il carisma di Reeves, l’esperienza di Cooley nel cinema d’animazione e la volontà di Universal di rilanciare il brand Lego segna così l’inizio di una nuova fase per una proprietà cinematografica che, nel corso degli anni, ha alternato grandi successi commerciali e battute d’arresto.

Un progetto in fase di definizione tra live-action e CGI L’opera segna un nuovo incontro creativo tra Josh Cooley e Keanu Reeves, che in passato ha già preso parte all’universo Toy Story 4 dando voce al personaggio Duke Caboom. Nel nuovo film Lego, prodotto e finanziato da Universal, resta ancora incerta la modalità con cui Reeves verrà impiegato: non è stato chiarito se apparirà fisicamente in scena oppure se contribuirà esclusivamente come doppiatore di una figura animata. Al momento non sono stati diffusi dettagli su trama, sceneggiatura o ulteriori membri del cast. L’unico quadro certo riguarda la fase ancora embrionale del progetto e il suo inserimento nel più ampio piano industriale di Universal, che dal 2020 detiene i diritti cinematografici del marchio Lego. Da allora, lo studio ha annunciato numerose produzioni affidate a registi come Jake Kasdan, Patty Jenkins e Joe Cornish, nessuna delle quali è però riuscita a concretizzarsi. Secondo quanto riportato da Deadline, Universal starebbe accelerando i tempi per avviare le riprese entro sei mesi, una scelta dettata dalla necessità di rispettare le scadenze contrattuali legate ai diritti. In caso contrario, infatti, la proprietà cinematografica del brand Lego potrebbe tornare nuovamente disponibile sul mercato. Approfondimento Cinema e Lego, 30 scene di film famosi rifatte con i mattoncini. FOTO

L’eredità cinematografica del brand Lego L’universo Lego ha iniziato la sua espansione sul grande schermo sotto l’egida di Warner Bros., a partire dal successo di The Lego Movie del 2014, diretto da Phil Lord e Chris Miller. Il film ha dato vita a un franchise di enorme impatto commerciale, capace di superare complessivamente il miliardo di dollari di incassi globali e di generare una serie di spin-off e sequel. Tra questi figurano The Lego Batman Movie, The Lego Ninjago Movie e The Lego Movie 2: The Second Part. Se il primo spin-off dedicato a Batman ha ottenuto un buon riscontro, le altre due produzioni non hanno replicato lo stesso successo, risultando fallimentari al botteghino. Questa doppia battuta d’arresto ha contribuito alla decisione di Warner Bros. di non rinnovare i diritti cinematografici legati al marchio. Approfondimento I migliori set LEGO ispirati a film e serie TV. FOTO