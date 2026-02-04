Outcome, la data di uscita del film con Keanu Reeves e Cameron Diaz

Arriverà il 10 aprile su Apple TV. Racconta la storia di Reef Hawk, una star di Hollywood che, dopo cinque anni lontano dai riflettori per riprendersi dalla dipendenza dall’eroina, viene ricattato con un misterioso video e deve affrontare i fantasmi del suo passato

La commedia dark Outcome del regista Jonah Hill, e con protagonisti Keanu Reeves e Cameron Diaz, debutterà in anteprima mondiale il 10 aprile su Apple TV (visibile anche su Sky Glass, Sky Q e tramite app su NOW Smart Stick). Il film racconta la storia di Reef Hawk (Keanu Reeves), una star di Hollywood che trascorre cinque anni lontano dai riflettori per riprendersi dalla dipendenza dall’eroina. Un giorno, però, l’avvocato Ira Slitz (Jonah Hill), gli rivela che qualcuno lo sta ricattando con un misterioso e incriminante video che rischia di distruggere per sempre la sua immagine e la sua carriera. Con l’aiuto dei suoi migliori amici Kyle (Cameron Diaz) e Xander (Matt Bomer), Reef deve affrontare i demoni nascosti e vecchi fantasmi per fare ammenda a chiunque possa aver fatto del male in passato, nella speranza di identificare il ricattatore e salvare il suo futuro. Il cast include anche Martin Scorsese, Susan Lucci, Laverne Cox, David Spade, Atsuko Okatsuka, Roy Wood Jr., Kaia Gerber e Ivy Wolk. Gli sceneggiatori sono Jonah Hill ed Ezra Wood.