Outcome, la data di uscita del film con Keanu Reeves e Cameron Diaz

Arriverà il 10 aprile su Apple TV. Racconta la storia di Reef Hawk, una star di Hollywood che, dopo cinque anni lontano dai riflettori per riprendersi dalla dipendenza dall’eroina, viene ricattato con un misterioso video e deve affrontare i fantasmi del suo passato
La commedia dark Outcome del regista Jonah Hill, e con protagonisti Keanu Reeves e Cameron Diaz, debutterà in anteprima mondiale il 10 aprile su Apple TV (visibile anche su Sky Glass, Sky Q e tramite app su NOW Smart Stick). Il film racconta la storia di Reef Hawk (Keanu Reeves), una star di Hollywood che trascorre cinque anni lontano dai riflettori per riprendersi dalla dipendenza dall’eroina. Un giorno, però, l’avvocato Ira Slitz (Jonah Hill), gli rivela che qualcuno lo sta ricattando con un misterioso e incriminante video che rischia di distruggere per sempre la sua immagine e la sua carriera. Con l’aiuto dei suoi migliori amici Kyle (Cameron Diaz) e Xander (Matt Bomer), Reef deve affrontare i demoni nascosti e vecchi fantasmi per fare ammenda a chiunque possa aver fatto del male in passato, nella speranza di identificare il ricattatore e salvare il suo futuro. Il cast include anche Martin Scorsese, Susan Lucci, Laverne Cox, David Spade, Atsuko Okatsuka, Roy Wood Jr., Kaia Gerber e Ivy Wolk. Gli sceneggiatori sono Jonah Hill ed Ezra Wood.
KEANU REEVES, DA MATRIX A JOHN WICK
Nato nel 1964 a Beirut, in Libano, l’attore Keanu Reeves è noto per aver interpretato innumerevoli ruoli: l’hacker Neo nella quadrilogia di fantascienza Matrix (1999-2021), il killer John Wick nell’omonimo franchise d’azione di Chad Stahelski (2014-2023), il gigolò Scott Favor nel film drammatico Belli e dannati (1991), l’agente federale Johnny Utah nel film Point Break – Punto di rottura (1991), Jonathan Harker nel film Dracula di Bram Stoker (1992), il principe Siddhārta nel film Piccolo Buddha (1993), l’agente di polizia Jack Traven nel film Speed (1994), Johnny Mnemonic nell’omonimo film (1995), l’avvocato Kevin Lomax nel thriller soprannaturale L’avvocato del diavolo (1997), John Constantine nell’omonimo film (2005) e l’alieno Klaatu nel film Ultimatum alla Terra (2008). Ha inoltre doppiato i personaggi di Duke Caboom nel film d’animazione Toy Story 4 (2019), Batman nel film d’animazione DC League of Super-Pets (2022) e Shadow the Hedgedog nel film d’animazione Sonic 3 – Il film. Inoltre, dal 1991 al 2005, e poi nuovamente dal 2022, ha suonato come bassista nei gruppi musicali Becky (2002-2005) e Dogstar (1991-2002 e 2002-oggi).
CAMERON DIAZ, DA TUTTI PAZZI PER MARY A CHARLIE'S ANGELS
Nata nel 1972 a San Diego, in California, l’attrice Cameron Diaz è nota soprattutto per aver interpretato il ruolo di Mary Jensen nel film Tutti pazzi per Mary (1998) e di Natalie Cook nel film Charlie’s Angels (2000). Ha poi recitato in molti altri film di successo, sia drammatici, come Essere John Malkovich (1999), Ogni maledetta domenica – Any Given Sunday (1999), Vanilla Sky (2001), Gangs of New York (2002), Minority Report (2002) e La custode di mia sorella (2009), sia comici, come Notte brava a Las Vegas (2008) e Bad Teacher – Una cattiva maestra (2011). Nel 2018, dopo quattro anni lontano dalle scene, aveva annunciato il ritiro dalla carriera di attrice, ma nel 2022 è tornata a recitare nella commedia Netflix (visibile anche su Sky Glass, Sky Q e tramite app su NOW Smart Stick) Back in Action con Jamie Foxx. In totale, l’attrice ha ricevuto quattro candidature ai Golden Globes, una nomination ai BAFTA Awards, una candidatura ai Critics’ Choice Awards e tre nomination agli Screen Actors Guild Awards.
