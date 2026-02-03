Highlander, Henry Cavill in un video sul set del film

Highlander, Henry Cavill in un video sul set del filmCinema
Nel reboot di Highlander – L’ultimo immortale di Chad Stahelski, l'attore interpreta l'immortale guerriero scozzese Connor MacLeod. Nel filmato trapelato sul web guida una moto, mentre in altri scatti sotto la pioggia compare anche l’attore Jeremy Irons nei panni del leader degli Osservatori
Un video dal set del film Highlander, il reboot di Highlander – L’ultimo immortale, diretto da Chad Stahelski (il regista di John Wick), mostra Henry Cavill, che interpreta il protagonista, l'immortale guerriero scozzese nato nel XVI secolo Connor MacLeod, mentre guida una moto. In altri scatti sotto la pioggia compare anche l’attore Jeremy Irons, che nella pellicola interpreta invece il leader degli Osservatori e considera gli immortali una minaccia per l’umanità.
TRAMA, CAST E DATA DI USCITA
Pochi giorni fa, Henry Cavill aveva condiviso su Instagram le prime foto del reboot Highlander. “Buon primo sguardo!”, aveva scritto. "È stato un viaggio incredibile per me, di cui vi racconterò tutto quando sarà il momento giusto, ma è un momento speciale poter condividere tutto questo. Spero che vi piaccia”. Il film d’azione, dove l’attore ha abbandonato il costume di Superman e la spada di The Witcher, racconterà la storia dell’immortale guerriero scozzese Connor MacLeod, che vive ora nel mondo moderno. Quando un’organizzazione segreta vuole scoprire il segreto della vita eterna, e lo spietato immortale Kurgan (Dave Bautista) riemerge, MacLeod deve affrontare una battaglia mortale. Guidato dal mentore Juan Sànchez-Villalobos Ramírez (Russell Crowe) e da un’alleata mortale, l’archeologa Kate Bennett, il protagonista deve ripercorrere il passato tra spazio e tempo, in una lotta per l’umanità. Il cast include anche Karen Gillan, Djimon Hounsou, Marisa Abela, Drew McIntyre, Max Zhang, Siobhán Cullen, Jeon Jong-seo e Kevin McKidd. Ryan J. Condal e Kerry Williamson hanno lavorato alle prime bozze del film, mentre Michael Finch ha scritto la sceneggiatura. Dopo vari slittamenti a causa di un infortunio di Cavill, ora le riprese sono ufficialmente iniziate, e la pellicola uscirà nei cinema nel 2027.
SEAN CONNERY E CHRISTOPHER LAMBERT, PRIMI GUERRIERI IMMORTALI
Il film originale Highlander – L’ultimo immortale (1986) di Russell Mulcahy raccontava la storia di Connor MacLeod (Christopher Lambert), un immortale guerriero scozzese nato nel XVI secolo. Sean Connery interpretava invece Juan Sánchez-Villalobos Ramírez, un altro immortale mentore di MacLeod, mentre Clancy Brown interpretava il Kurgan, che gli dava la caccia nella New York degli anni Ottanta. Il franchise aveva poi sviluppato altri sequel, compreso Highlander II – Il ritorno (1991) di Russell Mulchay, sempre con Christopher Lambert e Sean Connery, nonché serie tv e romanzi spin-off.
HENRY CAVILL, DA SUPERMAN A THE WITCHER
Nato nel 1983 nel Regno Unito, tra il 2007 e il 2010 Henry Cavill ha recitato nei panni del duca Charles Brandon nella serie tv I Tudors, che gli ha garantito il successo internazionale. Nel 2009 ha poi recitato nei film Blood Creek di Joel Schumacher e Basta che funzioni di Woody Allen, mentre nel 2013 ha assunto i panni di Clark Kent/Superman nella pellicola L’uomo d’acciaio (2013), che è stata un grande successo al botteghino. Nel 2015 ha proseguito la carriera nel film Operazione U.N.C.L.E., mentre nel 2016 ha ripreso il ruolo di Superman nella pellicola Batman v Superman: Dawn of Justice che, però, gli è valso una vittoria insieme a Ben Affleck (che interpretava Bruce Wayne/Batman) ai Razzie Awards come Peggior coppia. Nel 2018 ha poi recitato nel film Mission: Impossibile – Fallout, mentre tra il 2019 e il 2023 ha interpretato Geralt di Rivia nella serie tv The Witcher. A partire dalla quarta stagione, ha però ceduto il testimone al collega Liam Hemsworth. Nel 2020 è stato inoltre Sherlock Holmes nel lungometraggio Enola Holmes (ruolo riconfermato nel 2022 per il sequel Enola Holmes 2), mentre nel 2022 ha annunciato la nascita di un universo cinematografico nel franchise Warhammer 40.000 in qualità di protagonista e produttore esecutivo. Nel 2024 ha infine impersonato Logan/Cavillrine (una versione alternativa di Wolverine) nel film Deadpool & Wolverine. Ora interpreta Connor MacLeod, il protagonista del reboot del film Highlander – L’ultimo immortale del 1986.
Britannico classe 1983, Henry Cavill esordisce nel 2002 nel ruolo di Alberto Mondego in “Montecristo” di Kevin Reynolds. Sebbene reciti in celebri film come “Stardust” e “Immortals”, a renderlo famoso è il telefilm “I Tudors”: qui veste i panni di Charles Brandon, e diventa un vero sex symbol. Sul grande schermo, invece, tutti lo conoscono soprattutto come il Superman di “L'uomo d'acciaio”, “Batman v Superman: Dawn of Justice” e “Justice League”. Dal 2019 interpreta Geralt di Rivia nella serie Netflix “The Witcher”