Highlander, Henry Cavill in un video sul set del film

Nel reboot di Highlander – L’ultimo immortale di Chad Stahelski, l'attore interpreta l'immortale guerriero scozzese Connor MacLeod. Nel filmato trapelato sul web guida una moto, mentre in altri scatti sotto la pioggia compare anche l’attore Jeremy Irons nei panni del leader degli Osservatori

Un video dal set del film Highlander, il reboot di Highlander – L’ultimo immortale, diretto da Chad Stahelski (il regista di John Wick), mostra Henry Cavill, che interpreta il protagonista, l'immortale guerriero scozzese nato nel XVI secolo Connor MacLeod, mentre guida una moto. In altri scatti sotto la pioggia compare anche l’attore Jeremy Irons, che nella pellicola interpreta invece il leader degli Osservatori e considera gli immortali una minaccia per l’umanità.

TRAMA, CAST E DATA DI USCITA Pochi giorni fa, Henry Cavill aveva condiviso su Instagram le prime foto del reboot Highlander. “Buon primo sguardo!”, aveva scritto. "È stato un viaggio incredibile per me, di cui vi racconterò tutto quando sarà il momento giusto, ma è un momento speciale poter condividere tutto questo. Spero che vi piaccia”. Il film d’azione, dove l’attore ha abbandonato il costume di Superman e la spada di The Witcher, racconterà la storia dell’immortale guerriero scozzese Connor MacLeod, che vive ora nel mondo moderno. Quando un’organizzazione segreta vuole scoprire il segreto della vita eterna, e lo spietato immortale Kurgan (Dave Bautista) riemerge, MacLeod deve affrontare una battaglia mortale. Guidato dal mentore Juan Sànchez-Villalobos Ramírez (Russell Crowe) e da un’alleata mortale, l’archeologa Kate Bennett, il protagonista deve ripercorrere il passato tra spazio e tempo, in una lotta per l’umanità. Il cast include anche Karen Gillan, Djimon Hounsou, Marisa Abela, Drew McIntyre, Max Zhang, Siobhán Cullen, Jeon Jong-seo e Kevin McKidd. Ryan J. Condal e Kerry Williamson hanno lavorato alle prime bozze del film, mentre Michael Finch ha scritto la sceneggiatura. Dopo vari slittamenti a causa di un infortunio di Cavill, ora le riprese sono ufficialmente iniziate, e la pellicola uscirà nei cinema nel 2027. Approfondimento Highlander - L'ultimo immortale, la foto di Henry Cavill nel reboot