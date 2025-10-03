Henry Cavill, come sta dopo l'incidente sul set di Highlander

La star di Superman ha pubblicato diverse foto che lo mostrano mentre si allena in palestra, con la gamba sinistra ancora infilata in un tutore, e con la didascalia: "Resisti. Resistendo diventi forte". Lo scorso 19 settembre, aveva postato uno scatto della sua gamba appoggiata su un tavolo, con una pesante fasciatura attorno alla caviglia e - per didascalia - la poesia del 1888 Invictus di William Ernest Henley: Sono il padrone del mio destino/Sono il capitano della mia anima.

Henry Cavill ha mostrato su Instagram i suoi progressi dopo l'infortunio dello scorso settembre, che ha ritardato la produzione del reboot di Higlander probabilmente fino all'inizio del 2026 .

Cosa sappiamo sul remake di Highlander

Il remake di Highlander è in fase di sviluppo da oltre un decennio. Annunciato per la prima volta nel 2009, nel 2016 ha visto unirsi al progetto Stahelski. Nel 2021, Henry Cavill è stato scelto come protagonista. All'inizio di quest'anno, la United Artists, sotto la guida del suo nuovo direttore, Scott Stuber, ha acquisito il progetto dalla Lionsgate.

I protagonisti del film originale, Highlander - L'ultimo immortale, sono Christopher Lambert e Sean Connery. Al centro della trama, il ritorno di un certo numero di immortali, persone da sempre in circolazione nel mondo. Uno di loro, nato nel 1500, lavora a New York come antiquario.

Il film fu un flop al botteghino ma divenne un vero e proprio cult grazie all'home video, generando sequel, adattamenti televisivi e romanzi spin-off.