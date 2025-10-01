Highlander, anche Jeremy Irons nel cast del reboot

La star britannica, reduce dall’annuncio della sua presenza in The Beekeeper 2, affronterà una nuova avventura al fianco di Henry Cavill, entrando nel cast del reboot di Highlander



Jeremy Irons si unisce al nuovo Highlander, andando ad affiancare Henry Cavill.

Hollywood guarda dunque a un ritorno leggendario, e permette al nome di Jeremy Irons di continuare a brillare tra i protagonisti del cinema internazionale. Reduce dall’annuncio della sua presenza in The Beekeeper 2, l’attore britannico affronterà una nuova avventura al fianco di Henry Cavill, entrando nel cast del reboot di Highlander. A diffondere la notizia è stato il magazine The Hollywood Reporter, che ha immediatamente alimentato attese e speculazioni sul ruolo affidato a Irons in questa rivisitazione di un classico diventato culto.

Una regia firmata Chad Stahelski e uno stop forzato La direzione del progetto del reboot di Highlander è nelle mani di Chad Stahelski, regista che il pubblico associa alla saga di John Wick. La produzione, però, ha dovuto affrontare una battuta d’arresto già nelle prime fasi: Henry Cavill, destinato al ruolo principale, ha subito un infortunio durante la pre-produzione. Per permettergli di recuperare, l’inizio delle riprese è stato rimandato ai primi mesi del 2026. Nel frattempo, gli studios hanno scelto di mantenere alta l’attenzione del pubblico svelando progressivamente i membri del cast, tra cui spicca ora l’ingresso di Irons. Approfondimento Il Conte di Montecristo, Jeremy Irons si unisce al cast della serie TV

L’antagonista interpretato da Jeremy Irons Nella nuova trasposizione cinematografica, Irons vestirà i panni di un avversario di rilievo. Le prime indiscrezioni parlano di un personaggio a capo dei Guardiani, un ordine segreto con il compito di sorvegliare gli immortali, percepiti come una minaccia per l’umanità. La sua figura andrà quindi a contrapporsi al percorso dell’eroe, aggiungendo tensione e complessità narrativa. Approfondimento Russell Crowe si unisce a Henry Cavill nel nuovo film "Highlander"

Henry Cavill nelle vesti di Connor MacLeod Il cuore della storia del reboot di Highlander rimane Connor MacLeod, interpretato da Henry Cavill. Guerriero scozzese del XVI secolo, sopravvive a una ferita mortale e viene per questo respinto dal suo clan. Proprio in quel momento entra nella cerchia degli Immortali grazie alla guida di Ramirez. Il film, rifacimento del titolo del 1986, rilegge le avventure di MacLeod per un pubblico contemporaneo, riportando in scena il mito dell’uomo condannato a sfidare altri esseri eterni. Approfondimento Highlander, il reboot si farà: Henry Cavill protagonista

Una squadra di star Il progetto firmato Amazon MGM Studios ha radunato un cast di grande richiamo. Russell Crowe sarà lo spadaccino che insegnerà a MacLeod l’arte della spada, mentre Dave Bautista interpreterà Kurgan, immortale e spietato avversario. Karen Gillan darà volto alla moglie mortale di Connor, Djimon Hounsou sarà un altro immortale e Marisa Abela rappresenterà l’interesse sentimentale del protagonista. Tra le ultime aggiunte figura anche Drew McIntyre, destinato a incarnare il fratello di MacLeod. Approfondimento Highlander, Henry Cavill nel cast del nuovo film

Il ritorno di un mito cinematografico Il nuovo Highlander vuole riportare sul grande schermo la leggenda nata nel 1986, quando la figura di Connor MacLeod divenne simbolo di un’epopea in cui il tempo non conosce confini. L’arrivo di Jeremy Irons nel progetto non fa che rafforzarne il respiro internazionale, costruendo attorno a Henry Cavill un ensemble di altissimo profilo. Tutto è pronto perché nel 2026 si riaccenda la magia di una storia che ha segnato l’immaginario collettivo. Approfondimento Highlander, 35 anni fa usciva il film cult con Christopher Lambert