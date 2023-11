Il Conte di Montecristo, Jeremy Irons si unisce al cast della serie TV

Il vincitore del premio Oscar Jeremy Irons si è unito al cast della miniserie basata sull'omonimo romanzo di Alexandre Dumas. La notizia è riportata in esclusiva da Variety. Lo show è diretto dal regista vincitore della Palma d'Oro Bille August e vede anche la partecipazione di Sam Claflin. Nel cast compaiono anche gli attori italiani Michele Riondino e Lino Guanciale



Il vincitore del premio Oscar Jeremy Irons si è unito al cast de Il Conte di Montecristo, la miniserie basata sull'omonimo romanzo di Alexandre Dumas. La notizia è riportata in esclusiva da Variety. Lo show è diretto dal regista vincitore della Palma d'Oro Bille August e vede anche la partecipazione di Sam Claflin.



Si tratta di un adattamento del classico firmato da Dumas. È una serie in lingua inglese prodotta da Palomar di Mediawan, la principale azienda italiana dietro alla serie spaghetti western That Dirty Black Bag e Il nome della rosa, in collaborazione con un'altra casa di produzione sempre legata a Mediawan, ossia la francese DEMD Productions. Le riprese della serie, che si estenderanno su cinque mesi totali, termineranno a Malta nel dicembre 2023. I ciak si sono tenuti in Francia e in Italia.

Questa miniserie si accorda alla strategia di Mediawan di perseguire progetti di prestigio con un forte potenziale internazionale, nell'ambito dell'accordo di co-investimento da 100 milioni di euro firmato quest'anno con la società di private equity Entourage Ventures, come fa sapere Variety.



Si tratta della terza collaborazione tra Irons e August Il Conte di Montecristo segna la terza collaborazione di Irons con August. Il regista l’ha già diretto in Treno di notte per Lisbona e La casa degli spiriti.

August è lo stimato regista danese che ha vinto due volte la Palma d'Oro per i film Pelle alla conquista del mondo (1987) e Con le migliori intenzioni (1992).

Irons, celebre attore britannico famoso per i suoi ruoli in film e serie tv come Watchmen, Dead Ringers, Reversal of Fortune e House of Gucci, interpreta qui il personaggio chiave dell'Abbé Faria. Nel libro, Faria diventa amico dell'eroe del romanzo, Edmond Dantès, interpretato da Claflin, e svolge un ruolo decisivo per il progetto della sua vendetta.

approfondimento Il conte di Montecristo, Sam Claflin nella nuova serie tv

La trama de Il Conte di Montecristo La storia de Il Conte di Montecristo segue Edmond, un marinaio di 19 anni che viene ingiustamente accusato di tradimento e imprigionato senza processo nel Château d'If, una triste fortezza sull'isola di Marsiglia. Dopo molti anni di prigionia, riesce finalmente a fuggire e, sotto l'identità fasulla del Conte di Montecristo pianifica di vendicarsi di coloro che lo hanno accusato ingiustamente. Parlando a Variety il mese scorso dal set, il regista August ha dichiarato di essere attratto dal progetto perché è "tutto basato sulle relazioni, sulle complessità degli esseri umani e in questo senso è molto moderno e senza tempo".

approfondimento Da It al Conte di Montecristo: 15 libri lunghi da leggere

Un cast stellare (che comprende anche gli italiani Michele Riondino e Lino Guanciale) Il cast include anche Ana Girardot, Mikkel Boe Følsgaard, Blake Ritson, Karla-Simone Spence, Gabriella Pession e Nicolas Maupas. Presenti anche gli attori italiani Michele Riondino e Lino Guanciale.

Il processo di casting è durato oltre un anno. Carlo Degli Esposti, co-fondatore e produttore veterano di Palomar, ha detto che il viaggio per realizzare lo spettacolo è iniziato "cinque o sei anni fa".

Il Conte di Montecristo è prodotto in associazione con Entourage Ventures, oltre che con RAI Fiction e France Televisions. È la prima serie prodotta interamente all'interno di Mediawan e distribuita in tutto il mondo da Mediawan Rights, in cooperazione con la CAA (per il Nord America) e con la partecipazione di Entourage.

Affrontando la portata e l'ambizione internazionale della serie, Elisabeth d'Arvieu, direttore generale di Mediawan Pictures, ha dichiarato che Il Conte di Montecristo è precisamente il tipo di progetto “che illustra il motivo per cui è stata creata Mediawan".

Elisabeth d'Arvieu ha aggiunto: “La serie si inserisce nel DNA dell'azienda perché si basa su un'iconica IP europea conosciuta in tutto il mondo e riunisce un cast prestigioso”. Il team esecutivo ha detto che la serie riflette anche il livello di spettacoli internazionali che Mediawan cerca di consegnare nel quadro della sua partnership con Entourage, insieme a Zorro, un riavvio della serie diretto da Javier Quintas (La Casa di Carta, Sky Rojo). approfondimento Zorro, ecco il teaser trailer della serie reboot