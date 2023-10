Sam Claflin, il nuovo Edmond Dantès è british

Francia, Malta e Italia sono al lavoro insieme, attraverso Palomar in collaborazione con Demd Productions e Rai Fiction, France Télévisions, Mediawan Rights ed Entourage, al nuovo Conte di Montecristo, che arriverà in tv prossimamente, diviso in in otto puntate da poco più di cinquanta minuti l'una.

Il titolo, che rientra nei nuovi progetti ad alto budget dell'Alleanza europea finanziati dai vari partner, è attualmente in lavorazione. Le riprese, previste fino alla metà di dicembre, si svolgeranno anche in Italia.

Claflin, volto di tante produzioni di successo per il cinema e per la tv, da Pirati dei Caraibi - Oltre i confini del mare a Enola Holmes, passando per i primi due capitoli di Hunger Games, torna a lavorare per il piccolo schermo, dopo Peaky Blinders e Daisy Jones & The Six, con un ruolo da protagonista che è toccato a molti grandi prima di lui. Tuttavia, il trentasettenne farà bene a non ispirarsi eccessivamente alle versioni di Dantès offerte dal cinema e della tv, da Depardieu a Caviezel, a Giordana (che diventò famoso in Italia grazie proprio grazie a questo ruolo in uno sceneggiato degli anni Sessanta). La nuova scrittura de Il conte di Montecristo, pur rimanendo fedele alla storia, offre inedite chiavi di lettura dei personaggi. La giovane Haydée, portata a Parigi come schiava di Edmond, si rivela una donna coraggiosa.