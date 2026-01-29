“Buon primo sguardo a Highlander!”. Il 28 gennaio Henry Cavill ha pubblicato su Instagram le prime immagini del reboot del film Highlander – L’ultimo immortale , diretto da Chad Stahelski , il regista di John Wick . “È stato un viaggio incredibile per me, di cui vi racconterò tutto quando sarà il momento giusto, ma è un momento speciale poter condividere tutto questo. Spero che vi piaccia”. Nella pellicola d’azione, l’attore ha abbandonato il costume di Superman e la spada di The Witcher per brandire un’arma nella penombra di una chiesa e aggirarsi sotto le lanterne accese in un tempio buddhista. L’ambientazione ricorda i quattro film di John Wick con Keanu Reeves, tutti diretti da Chad Stahelski. Il cast include Henry Cavill (già annunciato come protagonista nel 2021), Russell Crowe , Jeremy Irons , Karen Gillan, Djimon Hounsou, Dave Bautista, Marisa Abela e Max Zhang. Ryan J. Condal e Kerry Williamson hanno lavorato alle prime bozze del film, mentre Michael Finch ha scritto la sceneggiatura. A causa di un infortunio di Cavill, alla fine del 2025 la produzione è stata ritardata. Ora, però, le riprese sono ufficialmente iniziate.

HENRY CAVILL, INCONFONDIBILE SUPERMAN

Nato nel 1983 nel Regno Unito, tra il 2007 e il 2010 Henry Cavill ha recitato nei panni del duca Charles Brandon nella serie tv I Tudors, che gli ha garantito il successo internazionale. Nel 2009 ha poi recitato nei film Blood Creek di Joel Schumacher e Basta che funzioni di Woody Allen, mentre nel 2013 ha assunto i panni di Clark Kent/Superman nella pellicola L’uomo d’acciaio (2013), che è stata un grande successo al botteghino. Nel 2015 ha proseguito la carriera nel film Operazione U.N.C.L.E., mentre nel 2016 ha ripreso il ruolo di Superman nella pellicola Batman v Superman: Dawn of Justice che, però, gli è valso una vittoria insieme a Ben Affleck (che interpretava Bruce Wayne/Batman) ai Razzie Awards come Peggior coppia. Nel 2018 ha poi recitato nel film Mission: Impossibile – Fallout, mentre tra il 2019 e il 2023 ha interpretato Geralt di Rivia nella serie tv The Witcher. A partire dalla quarta stagione, ha però ceduto il testimone al collega Liam Hemsworth. Nel 2020 è stato inoltre Sherlock Holmes nel lungometraggio Enola Holmes (ruolo riconfermato nel 2022 per il sequel Enola Holmes 2), mentre nel 2022 ha annunciato la nascita di un universo cinematografico nel franchise Warhammer 40.000 in qualità di protagonista e produttore esecutivo. Nel 2024 ha infine impersonato Logan/Cavillrine (una versione alternativa di Wolverine) nel film Deadpool & Wolverine. Ora interpreta Connor MacLeod, il protagonista del reboot del film Highlander – L’ultimo immortale del 1986.