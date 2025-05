Voltron, terminate le riprese del film live-action con Henry Cavill

Si è conclusa la lavorazione della pellicola in cui il divo di Hollywood è affiancato da Sterling K. Brown e Rita Ora. A dare la notizia è stato il produttore Bob Koplar, attraverso un aggiornamento diffuso sull’account Instagram ufficiale del franchise. L’uscita, prevista in esclusiva su Amazon Prime Video, rappresenta un tassello fondamentale nel ritorno di uno dei robot più iconici della cultura pop



Sono finalmente terminate le riprese del film live-action Voltron, l’attesissima pellicola che vede protagonista Henry Cavill.

Si è conclusa quindi la prima parte della lavorazione della pellicola in cui il divo di Hollywood è affiancato da Sterling K. Brown e Rita Ora. A dare la notizia è stato il produttore Bob Koplar, attraverso un aggiornamento diffuso sull’account Instagram ufficiale del franchise (trovate il post di IG in fondo a questo articolo). L’uscita, prevista in esclusiva su Amazon Prime Video (visibile anche su Sky Glass, Sky Q e tramite la app su Now Smart Stick), rappresenta un tassello fondamentale nel ritorno di uno dei robot più iconici della cultura pop.



Dopo anni di attesa e speculazioni, il progetto cinematografico dedicato a Voltron in versione live-action compie un importante passo avanti. Il film ha ufficialmente terminato le riprese, alimentando l’entusiasmo di chi attende da tempo questa ambiziosa trasposizione.

Potete guardare il post diffuso nelle scorse ore su Instagram dal produttore Bob Koplar in fondo a questo articolo.

Dal mito animato alla nuova visione cinematografica Il marchio Voltron affonda le radici nell’omonima serie animata statunitense degli anni ’80, a sua volta ispirata a prodotti giapponesi, che ha lasciato un segno indelebile nella memoria collettiva. La storia ruota attorno a un gigantesco robot formato dall’unione di cinque leoni meccanici, ognuno pilotato da un membro della squadra, uniti per affrontare minacce cosmiche e invasori alieni. Nel tempo, il franchise ha continuato a evolversi, fino ad arrivare al più recente Voltron: Legendary Defender, lanciato da Netflix in collaborazione con DreamWorks tra il 2016 e il 2018, ricevendo elogi sia da pubblico che critica. La nuova incarnazione cinematografica, annunciata nel 2022 dopo lunghi tentativi e bozze di sviluppo, ha impiegato alcuni anni prima di concretizzarsi. Eppure, l’annuncio della fine delle riprese segna un punto di svolta decisivo: il film entra ora nella delicata fase di post-produzione, in cui gli effetti visivi e il montaggio contribuiranno a dare forma definitiva all’opera. Approfondimento Henry Cavill reciterà nel live action di Voltron

Prospettive di uscita e aspettative narrative Sebbene al momento non sia stata ufficializzata una data di rilascio, l’attuale tempistica lascia supporre che il debutto possa avvenire tra l’estate e l’autunno del 2026. Un lancio in quella finestra temporale permetterebbe al film di posizionarsi strategicamente nel calendario cinematografico, evitando la concorrenza diretta con i colossi già programmati per quell’anno. Sul fronte narrativo, le indiscrezioni parlano di un rinnovamento della mitologia di Voltron, con una nuova generazione di personaggi alla guida dei leoni meccanici. Di conseguenza, attori come Henry Cavill e Sterling K. Brown non interpreteranno figure già note del passato, ma daranno vita a protagonisti inediti, pensati per rilanciare la saga con uno sguardo contemporaneo, pur mantenendo il legame con l’eredità originale. Approfondimento Deadpool & Wolverine, Henry Cavill intossicato dal fumo sul set