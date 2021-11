8/10 ©Webphoto

The Hurt Locker (2008) - Il film si apre con la frase diventata celebre: “La guerra è come la droga, crea dipendenza". Il titolo è una locuzione del gergo militare americano usata per descrivere un luogo rischioso in cui i risvolti sono imprevedibili. La Bigelow ci porta nell’inferno più tremendo di un gruppo di artificieri e sminatori dell'esercito statunitense in missione in Iraq. La pellicola era stata presentata in anteprima alla 65° Mostra del cinema di Venezia. Il film ottenne sei Premi Oscar