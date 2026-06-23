Il videogioco Sea of Thieves diventerà un film live action

Il mondo del popolare videogame si prepara a lasciare le rotte digitali per approdare al cinema. La conferma arriva da Microsoft, che ha ufficializzato lo sviluppo di un film ispirato al celebre videogioco piratesco firmato Rare, tra le produzioni più durature e riconoscibili dell’ecosistema Xbox

Il mondo del celebre videogame targato Xbox si prepara a lasciare le rotte digitali per approdare al cinema in live-action. La conferma arriva da Microsoft, che ha ufficializzato lo sviluppo di un film ispirato al celebre videogioco piratesco firmato Rare, tra le produzioni più durature e riconoscibili dell’ecosistema Xbox.

L’annuncio e i protagonisti del progetto

La comunicazione ufficiale è arrivata per voce di Matt Booty, nel corso di un’intervista concessa a Entertainment Weekly. È stato in quell’occasione che è stato confermato lo sviluppo dell’adattamento cinematografico, attualmente in fase iniziale.

Al centro dell’attenzione figura anche Destin Daniel Cretton, che pare sia coinvolto nel progetto. Il suo nome è già associato alla regia di Shang-Chi e la Leggenda dei Dieci Anelli e al lavoro su Spider-Man: Brand New Day. Tuttavia, al momento non è stata ufficialmente confermata la sua diretta partecipazione alla regia del lungometraggio tratto dal videogioco.

Un universo senza protagonista unico

Uno degli elementi distintivi di Sea of Thieves risiede nella sua struttura narrativa atipica. A differenza di molte altre produzioni videoludiche, il titolo non si fonda su un protagonista definito né su una trama rigidamente lineare.

Secondo quanto evidenziato da Booty, il fulcro dell’esperienza è rappresentato dalla comunità di giocatori, che nel tempo ha costruito autonomamente le proprie storie all’interno di un ambiente condiviso. Questa impostazione ha trasformato il gioco in uno spazio narrativo aperto, dove le avventure emergono direttamente dall’interazione tra utenti.