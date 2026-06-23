Il videogioco Sea of Thieves diventerà un film live action

Il videogioco Sea of Thieves diventerà un film live actionCinema
Il mondo del popolare videogame si prepara a lasciare le rotte digitali per approdare al cinema. La conferma arriva da Microsoft, che ha ufficializzato lo sviluppo di un film ispirato al celebre videogioco piratesco firmato Rare, tra le produzioni più durature e riconoscibili dell’ecosistema Xbox
Dal videogioco al grande schermo: Sea of Thieves diventa cinema.
Il mondo del celebre videogame targato Xbox si prepara a lasciare le rotte digitali per approdare al cinema in live-action. La conferma arriva da Microsoft, che ha ufficializzato lo sviluppo di un film ispirato al celebre videogioco piratesco firmato Rare, tra le produzioni più durature e riconoscibili dell’ecosistema Xbox.
L’iniziativa segna un nuovo passo nell’espansione transmediale del franchise, inserendosi nel più ampio fenomeno degli adattamenti videoludici che stanno progressivamente consolidando la loro presenza nel panorama cinematografico internazionale.
L’annuncio e i protagonisti del progetto
La comunicazione ufficiale è arrivata per voce di Matt Booty, nel corso di un’intervista concessa a Entertainment Weekly. È stato in quell’occasione che è stato confermato lo sviluppo dell’adattamento cinematografico, attualmente in fase iniziale.
Al centro dell’attenzione figura anche Destin Daniel Cretton, che pare sia coinvolto nel progetto. Il suo nome è già associato alla regia di Shang-Chi e la Leggenda dei Dieci Anelli e al lavoro su Spider-Man: Brand New Day. Tuttavia, al momento non è stata ufficialmente confermata la sua diretta partecipazione alla regia del lungometraggio tratto dal videogioco.
Un universo senza protagonista unico
Uno degli elementi distintivi di Sea of Thieves risiede nella sua struttura narrativa atipica. A differenza di molte altre produzioni videoludiche, il titolo non si fonda su un protagonista definito né su una trama rigidamente lineare.
Secondo quanto evidenziato da Booty, il fulcro dell’esperienza è rappresentato dalla comunità di giocatori, che nel tempo ha costruito autonomamente le proprie storie all’interno di un ambiente condiviso. Questa impostazione ha trasformato il gioco in uno spazio narrativo aperto, dove le avventure emergono direttamente dall’interazione tra utenti.
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Dal gameplay allo spirito dell’opera
Proprio questa natura “aperta” influenzerà l’impostazione del film. L’obiettivo non sarebbe quello di trasporre una singola trama già esistente, bensì di recuperare lo spirito originario dell’opera.
Cooperazione tra equipaggi, esplorazione di mari sconfinati, caccia al tesoro e scontri navali rappresentano gli elementi cardine da cui potrebbe prendere forma la narrazione cinematografica. Il tutto mantenendo il tono avventuroso e leggermente ironico che ha contribuito al successo globale del gioco.
La crescita di un fenomeno videoludico
Pubblicato nel 2018 su PC e Xbox One, Sea of Thieves ha conosciuto una crescita progressiva e costante nel corso degli anni. Il titolo ha beneficiato di numerosi aggiornamenti, introduzioni di nuove aree esplorabili, missioni narrative e collaborazioni di rilievo.
Tra queste spiccano quelle con il film Pirati dei Caraibi e con la storica saga videoludica Monkey Island, elementi che hanno contribuito ad ampliare ulteriormente l’attrattiva del progetto.
L’espansione su nuove piattaforme e il salto al cinema
Nel 2024, il titolo ha ulteriormente esteso la propria base di giocatori con l’arrivo su PlayStation 5, consolidando la propria posizione tra i prodotti di maggiore successo sviluppati da Rare.
Ora, con l’annuncio del film live-action, Microsoft punta a trasformare questo universo videoludico in un’opera cinematografica autonoma. L’operazione si inserisce in una tendenza sempre più evidente dell’industria dell’intrattenimento, che negli ultimi anni ha visto numerosi videogiochi approdare con successo sul grande schermo e nelle piattaforme di distribuzione globale.
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