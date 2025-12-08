Da Five Nights at Freddy’s 2, con il suo pantheon di animatronici inquietanti, al ritorno cupo di Silent Hill, l’horror vive oggi un’attrazione irresistibile tra cinema e videogame. Nebbie, jump scare, mitologie digitali e rituali di fandom si mescolano riscrivendo il modo in cui costruiamo e consumiamo la paura. Un viaggio tra cult, disastri gloriosi e nuove icone che parlano a spettatori e giocatori