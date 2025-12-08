Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:
Cinema

Five Nights at Freddy’s 2, Silent Hill e non solo: l’attrazione tra cinema e videogame

Paolo Nizza

Paolo Nizza

Da Five Nights at Freddy’s 2, con il suo pantheon di animatronici inquietanti, al ritorno cupo di Silent Hill, l’horror vive oggi un’attrazione irresistibile tra cinema e videogame. Nebbie, jump scare, mitologie digitali e rituali di fandom si mescolano riscrivendo il modo in cui costruiamo e consumiamo la paura. Un viaggio tra cult, disastri gloriosi e nuove icone che parlano a spettatori e giocatori

PUOI CONTINUARE A LEGGERE L'ARTICOLO:
Se sei già cliente sky TV

Sky TG24 Insider

è offerto da

Sky Extra

Tutti gli articoli di Sky TG24 Insider e Sky Sport Insider

Approfondimenti, opinioni e punti di vista autorevoli

La newsletter esclusiva di Sky TG24 Insider e Sky Sport Insider
Attivalo Ora
Oppure
NON SEI ANCORA CLIENTE SKY TV
Abbonati a Sky TG24 Insider
4
50 al mese
per 3 mesi, poi 9€ al mese

Tutti gli articoli di Sky TG24 Insider

Approfondimenti, opinioni e punti di vista autorevoli

La newsletter esclusiva di Sky TG24 Insider
Abbonati
Nessun vincolo, disdici quando vuoi
visa mastercard amex
Vuoi saperne di più? Leggi le FAQ