Super Stereo presentano il singolo La Primaverà Arriverà: il video

I Super Stereo sono un supergruppo italiano composto da Fabio Mora (I Rio), Andrea Fornili (Stadio), Elisa Minari (Nomadi), Gigi Cavalli Cocchi (Ligabue, C.S.I., Clan Destino). Quattro percorsi diversi che si incontrano su un’idea semplice: fare canzoni che suonino sincere, con l’esperienza di chi ha calcato i palchi più grandi d’Italia. La Primavera arriverà è il primo singolo estratto dal nostro album d’esordio in uscita in autunno per Animae Records, etichetta reggiana al suo debutto discografico. Un inizio che per noi molto importante: è la prima canzone che presentiamo insieme, ed è anche il primo disco di una label che nasce sul territorio.



Il brano nasce come un atto di fiducia. Il suo testo parte dalle ombre: le difficoltà, le incertezze, le giornate che sembrano tutte uguali. Ma al centro c’è un ribaltamento. La primavera qui non è solo una stagione, è una metafora: è quella svolta che arriva quando meno te l’aspetti e cambia la prospettiva. Le incertezze sono come ombre che si allungano sulla nostra vita. La primavera, con la sua forza silenziosa, arriva sempre. È un’attesa senza certezze, sfiancante a volte, ma inevitabile: la primavera

arriverà, e con lei la speranza di un nuovo inizio.



Il videoclip, firmato da Max Cavalli Cocchi, traduce questa idea in immagini. Si apre su una mattina grigia, quasi qualunque. Il protagonista sfoglia il giornale: titoli cupi, cronache pesanti, lo spaccato di un tempo saturato di notizie negative. Sembra non ci sia via d’uscita. Poi qualcosa si muove, dal grigio spuntano i colori. Fiori e piante invadono la scena e trasformano l’ambiente. Il cambio è visivo ma anche emotivo: da un quotidiano piatto si passa a un quadro vivo, inatteso. Il video è un invito diretto a spostare lo sguardo, a riconoscere che anche nelle giornate più pesanti può succedere un’inversione. La Primavera può arrivare in ogni momento, anche quando tutto dice il contrario. Le intemperie del quotidiano possono mutare in qualcosa di meravigliosamente inaspettato, perché ogni istante può essere quello giusto per un cambiamento…in positivo! Non arrendersi è il fil rouge. Non è un inno ingenuo, ma un promemoria: ogni giorno può diventare la tua primavera personale se scegli di crederci. In un momento dominato da notizie che spingono verso il basso, La Primavera arriverà sceglie la parte opposta, senza negare le difficoltà ma ricordando che dopo il buio torna la luce.



Musicalmente i Super Stereo guardano al pop italiano anni ’80-’90, ma con un suono attuale. Ci sono chitarre aperte, una sezione ritmica solida, parti strumentali che respirano e la voce di Fabio che guida il pezzo senza forzature. Abbiamo voluto arrangiamenti ampi, dove ogni strumento ha spazio: la batteria di Gigi tiene il passo, il basso di Elisa dà corpo, le chitarre di Andrea aprono il quadro. Il risultato è un brano dal ritmo solare, che resta in testa e spinge a guardare avanti. Pop, rock e qualche sfumatura in più si mescolano in un mix immediato, costruito per l’ascolto e per il live.