No, Dolores non è mai stata una povera ragazza indifesa, e lo vediamo bene nella seconda stagione. Dolores è Wyatt, dentro di sé ha sempre avuto certi impulsi, certi desideri, certi ideali (se così possiamo chiamarli), dunque non bisogna stupirsi del suo cambiamento, che è tutto fuorché improvviso. Dolores, che dentro è ancora Wyatt - è sempre stata Wyatt - ha un piano ben preciso, e nella terza stagione la vedremo in azione proprio nel tentativo di portarlo a termine. Non bisogna però fare l'errore di rinchiudere Dolores nel ruolo di villain della serie: è anche una potenziale villain, ma solo per chi non vede le cose dal suo punto di vista, e per lo spettatore è lo stesso. Voi da che parte state?