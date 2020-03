La terza, attesissima stagione di Westworld è in arrivo su Sky Atlantic (da lunedì 16 marzo in versione originale sottotitolata, mentre dal 23 in versione doppiata), ma intanto HBO ha rilasciato anche i character poster dei personaggi. Alcuni sono vecchie conoscenze, mentre altri - per la precisione un altro, quello di Aaron Paul, perché manca quello, misteriosissimo, di Vincent Cassel - sono delle new entry. Tra i primi abbiamo ovviamente Dolores, Maeve, Bernard, Charlotte e William, mentre tra i secondi c'è Caleb, che potrebbe essere umano ma potrebbe anche essere un androide. Per adesso è difficile fare previsioni: scorri la gallery con i poster dei personaggi di Westworld 3.