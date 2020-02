Dopo quello mostrato al Comic-Con 2019, HBO ha rilasciato un nuovo trailer della terza, attesissima stagione di Westworld. E ora non abbiamo più dubbi: Dolores è sul piede di guerra, e sarà proprio Maeve a tentare di fermarla! The New World (il nuovo mondo, o il mondo nuovo) è il terzo capitolo dell'ambiziosa creatura di Lisa Joy e Jonathan Nolan (The Maze, il labirinto, è la prima stagione, The Door, la porta, è la seconda), ed è ambientato in una metropoli (forse Los Angeles?) del futuro, come anticipato dal video Divergence, il finto spot di una misteriosa società chiamata Incite. Da quel che si vede nel trailer, c'è aria di rivoluzione...e di vendetta! Nuove ambientazioni, nuovi obiettivi, e anche nuovi personaggi, tra cui quelli di Aaron Paul e Vincent Cassel. Westworld 3 sarà in onda su Sky Atlantic a partire da lunedì 16 marzo alle 03.00, in versione originale sottotitolata, in contemporanea con la messa in onda statunitense, ma intanto ecco l'analisi del trailer fotogramma per fotogramma.