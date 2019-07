I migliori film di Aaron Paul

Al secolo Aaron Paul Sturtevant, ma da tutti noto come Aaron Paul, l’attore statunitense classe 1979 è principalmente conosciuto per il ruolo di Jesse Pinkman in “Breaking Bad”, una tra le serie di maggior successo degli ultimi anni. Serie, questa, che gli è valsa la vittoria di tre Emmy Awards: nel 2010, nel 2012 e nel 2014.

Mix di influenze inglese, tedesche e scozzesi, Aaaron Paul studia nell’Idaho (sua terra natale) prima di cominciare a lavorare come assistente agli Universal Studios di Hollywood, in California. Nel 2011, al Coachella Music Festival conosce la regista Lauren Corinne Parsekian: i due cominciano ad uscire insieme l’anno successivo e, nel 2013, diventano marito e moglie in un parco divertimenti di Malibù, in California. Genitori della piccola Story Annabelle, nata nel febbraio del 2018, sono molto impegnati nel sociale: basti pensare che l’anno delle nozze hanno donato 1.8 milioni di dollari alla Kind Campaign, organizzazione non-profit impegnata nella lotta contro il bullismo.

Dopo aver raggiunto la popolarità con “Big Love”, Aaron Paul approda sul fortunato set di “Breaking Bad”. Il suo personaggio dovrebbe morire dopo una sola stagione, ma il produttore cambia i suoi piani quando vede il particolare feeling che Aaron ha con Bryan Cranston, protagonista della serie. Così, Paul raggiunge il successo planetario. E anche il cinema comincia a notarlo. Ecco dunque quali sono stati i suoi film di maggior successo, in attesa di rivederlo al fianco di Riccardo Scamarcio e di Emily Ratajkowski nel thriller psicologico “Welcome Home”.

K-PAX, 2001

Mission: Impossible III, 2006

Smashed, 2012

Need for Speed, 2014

Exodus – Dei e re, 2014

Padri e figlie, 2015

Il diritto di uccidere, 2015

Tratto dal romanzo omonimo e diretto di Gene Brewer, “K-PAX - Da un altro mondo” racconta la storia di Prot (Kevin Spacey), rinchiuso in una clinica psichiatrica di Manhattan per la sua convinzione di venire dal pianeta K-PAX. Tra test e colpi di scena, con lo psichiatra Mark Powell (Jeff Bridges) deciso ad aiutarlo e a scoprire la sua vera identità, il film - che mixa sapientemente fantascienza e filosofia - indaga sull’io e sull’essere. Aaron Paul è il figlio di Mark Powell e compare nell’ultima scena, ma è solo il primo passo di una carriera di successo.

Mission: Impossibile III (2006)

Successo del 2006 diretto da J.J. Abrams, “Mission: Impossibile III” racconta le vicende dell’ex agente dell’IMF Ethan Hunt (Tom Cruise), impegnato nell’addestramento delle nuove regole e innamoratissimo di Julia Meade, ignara della sua professione. Il giorno del suo fidanzamento, Hunt si fa convincere a tornare operativo in un’ultima missione, dando vita a tutta una serie di rocambolesche avventure. Non tutti lo sanno ma, anche qui, si vede un giovanissimo Aaron Paul impegnato in un piccolo ruolo.

Smashed (2012)

Film drammatico diretto da James Ponsoldt, “Smashed” si concentra sulle vicende di Kate e Charlie, una ragazza e un ragazzo che nella vita formano una coppia e che sono entrambi vittime dell’alcool. Quando Kate decide di non voler più bere ed entra negli Alcolisti Anonimi, cominciano i problemi tra i due. In questo caso il ruolo di Aaron Paul è decisamente più importante, dal momento che interpreta proprio la parte di Charlie.

Need for Speed (2014)

Adattamento cinematografico dell’omonimo videogioco di successo, “Need for Speed” vede Aaron Paul nel ruolo di Tobey Marshall, meccanico appassionato d’auto e di corse. Sfidato da Dino, pilota interpretato da DominIc Cooper, a seguito di un incidente mortale finisce in carcere per aver guidato un’auto illegale negli USA. Uscito di prigione, Tobey mette in atto la sua vendetta fatta di gare clandestine e di vittorie.

Exodus – Dei e re (2014)

Film del 2014 diretto da Ridley Scott, “Exodus - Dei e re” è un adattamento dell’esodo del popolo ebraico. Aaron Paul è Giosuè, ed è parte d’un cast d’eccezione: Christian Bale è Mosè, Joel Edgerton è Ramses. Il film, grazie anche all’impiego di effetti speciali e di un 3D immersivo, è un grandissimo successo: l’avventura dell’uomo che ha osato sfidare un impero, lottando contro il faraone egizio e guidando 400.000 schiavi in un viaggio epico per fuggire dall’Egitto e dalle sue piaghe, tiene incollati allo schermo.

Padri e figlie (2015)

Diretto da Gabriele Muccino e uscito in America col titolo di “Fathers and Daughters”, “Padri e figlie” racconta l’evoluzione di un rapporto tra papà e figlia nell’arco di venticinque anni. Scrittore di successo e vincitore di un premio Pulitzer, Jake Devis (Russell Crowe) vive a New York con la moglie e con la figlia Katie (Amanda Seyfried). A seguito di un incidente in cui la moglie perde la vita, Jake comincia a soffrire di tremori e di crisi epilettiche e decide di curarsi in un ospedale psichiatrico lasciando la bambina dagli zii, che cominciano però una battaglia per il suo affidamento. Aaron Paul è Cameron, fan di Jake di cui Katie si innamora.

Il diritto di uccidere (2015)

Film diretto da Gavin Hood, “Il diritto di uccidere” racconta l’uso dei droni in guerra. Aaron Paul è il tenente Steve Watts, parte di una squadra inglese che individua un gruppo di fondamentalisti islamici parte di un gruppo terroristico di Nairobi, Kenya. Su direttiva del colonnello Katherine Powell (Helen Mirren), i soldati vengono chiamati a lanciare un drone sull’abitazione, ma l’improvviso arrivo di una bambina cambia tutto.