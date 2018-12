Westworld 2: gli showrunner parlano di Shogun World

Manca veramente poco al debutto della seconda stagione di Westworld – in onda in versione originale sottotitolata, in contemporanea con gli U.S.A., dal 23 aprile alle 03.00 –, e, dopo il rilascio del trailer esteso , gli showrunner Jonathan Nolan e Lisa Joy hanno finalmente svelato il motivo della scelta di Shogun World, e che un intero episodio sarà in lingua giapponese : continua a leggere e scopri di più

La seconda stagione di Westworld andrà in onda su Sky Atlantic a partire da lunedì 23 aprile alle 03.00, in contemporanea con la messa in onda statunitense (ovviamente si tratta della messa in onda degli episodi in versione originale sottotitolata, per quelli in italiani dovremo attendere il 30 aprile alle 21.15). Dopo l’uscita dello straordinario trailer esteso, dove si vede chiaramente Maeve in giro per Shogun World, il secondo parco della Delos Destinations, quello a tema “Giappone feudale”, finalmente gli showrunner Jonathan Nolan e Lisa Joy hanno svelato il motivo di questa scelta… e hanno anche rivelato che un intero episodio è stato girato in lingua giapponese.

Intervistati, come sempre, da Entertainment Weekly, i creatori della serie per prima cosa hanno spiegato come mai abbiano deciso di creare Shogun World e non, come si poteva prevedere, Roman World o Medieval World (visti nel film del 1973, in italiano Romamunda e Medieovonia). Anzitutto proprio perché quei due parchi sono stati in qualche modo già mostrati agli spettatori, dunque la scelta dell’uno o dell’altro sarebbe stata un po’ scontata. E poi, prosegue Nolan, perché “Se crei dei parchi a tema di quel tipo, non avrebbe senso limitarsi a esperienze dell’Europa Occidentale o dell’America del Nord. L’obiettivo sarebbe quello di raggiungere un pubblico globale, quindi c’è bisogno di varietà. E poi c’è il fatto che da piccolo ero ossessionato dal cinema giapponese, e volevo fare il mio personale omaggio ad Akira Kurosawa e agli altri film che ho visto. Insieme ai miei fratelli ho visto i film di Sergio Leone e i film con i samurai di Kurosawa, e alla fine non c’era poi tutta questa differenza a livello di ciò che veniva raccontato, il nocciolo delle storie. Cambiano le culture, certo, ma le narrazioni sono simili, hanno molti punti in comune. Insomma, era tutta una scusa per fare un film con i samurai in fondo in fondo!”

Anche Lisa Joy rivela che il motivo per cui la scelta è ricaduta su Shogun World è stata piuttosto personale: “Sono cresciuta in Asia, e ricordo che da piccola, quando vivevo in Taiwan, ero molto affascinata dai film e dall’intrattenimento. Gli attori erano in grado di fare cose diverse, combattevano in modo diverso, si vestivano in modo diverso. Era stupendo. Quindi, quando abbiamo deciso di creare Shogun World siamo stati attenti ai dettagli, abbiamo fatto ricerche per le pettinature, i costumi, e l’arredamento dei set. Abbiamo lavorato con coreografi esperti di stili di combattimento che non avevamo mai visto prima, e abbiamo avuto il piacere di lavorare con talenti incredibili come Hiroyuki Sanada e Rinko Kikuchi. E’ stato bellissimo vedere quel mondo prendere vita.”

Riguardo la descrizione di Shogun World riportata sul sito della Delos Destinations e sul fatto che, nel nuovo parco, il livello di violenza sarà ancora più alto, Nolan ha dichiarato: “Oltre ai film di Kurosawa, che sono comunque abbastanza sanguinolenti, sono cresciuto guardando i film di Sonny Chiba, quelli che Tarantino “omaggia” nei suoi film, ricchissimi di violenza splatter e di furore. Ma non c’era solo violenza, c’era anche un mondo bellissimo, ed è questo che alza l’asticella di Shogun World. Volevamo che la nostra storia esplorasse un posto completamente diverso. Insomma, alla fine ci siamo ritrovati con un intero episodio completamente in giapponese.”

Ma quanto vedremo Shogun World effettivamente nella seconda stagione di Westworld? Qui, i due showrunner si riprendono dall’eccitazione e consigliano di mitigare un po’ le aspettative, perché, come si può facilmente immaginare, la maggior parte della seconda stagione sarà comunque ambientata a Westworld e nei laboratori della Delos. Oltre all’episodio completamente in giapponese, comunque, ce ne sarà un altro ambientato a Shogun World, e, attenzione attenzione, a quanto pare avremo anche modo di intravedere anche altri mondi…