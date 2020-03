Vi piace Il Trono di Spade ? Bene. Avete già visto tutta la serie completa? Molto bene? Non l'avete ancora vista o volete rivederla? Ancora meglio! Da giovedì 26 marzo (fino al 2 aprile), tutte le 8 stagioni di Game of Thrones saranno di nuovo in onda su Sky , precisamente su Sky Atlantic +1 ( canale 111 ), che per l'occasione diventerà per otto giorni Sky Atlantic - Il Trono di Spade . #iorestoacasa in compagnia di Daenerys, Jon, Arya, Sansa, e tutti gli altri personaggi della produzione cult di casa HBO tratta dalla saga letteraria di George R.R. Martin Cronache del Ghiaccio e del Fuoco.

#iorestoacasa, certo, ma la buona notizia è che pur senza allontanarvi dalla vostra dimora potrete comunque fare un viaggio veramente fantastico. Come? Semplicissimo: basterà sintonizzarsi dal 26 marzo al 2 aprile su Sky Atlantic +1 (canale 111), che per otto giorni cambierà veste e diventerà Sky Atlantic - Il Trono di Spade, con una programmazione interamente dedicata alla serie cult di casa HBO tratta dai libri di George R.R. Martin, Cronache del Ghiaccio e del Fuoco.

Se il buon Big George "approfitterà" della quarantena per stasera a casa a terminare l'ultimo volume della saga letteria (così ha dichiarato qualche giorno fa, per la gioia dei fan, che ormai non ci speravano più!), noi invece potremo "approfittare" della quarantena per immergerci (o reimmergerci) nel meraviglioso mondo di Game of Thrones, in onda per l'appunto sul canale pop-up Sky Atlantic - Il Trono di Spade. Le otto stagioni (per un totale di 83 episodi) saranno disponibili anche On Demand e saranno in streaming su NOW TV.

Sky atlantic - Il Trono di Spade, giovedì 26 marzo: prima stagione

Sky atlantic - Il Trono di Spade, venerdì 27 marzo: seconda stagione

Sky atlantic - Il Trono di Spade, sabato 28 marzo: terza stagione

Sky atlantic - Il Trono di Spade, domenica 29 marzo: quarta stagione

Sky atlantic - Il Trono di Spade, lunedì 30 marzo: quinta stagione

Sky atlantic - Il Trono di Spade, martedì 31 marzo: sesta stagione

Sky atlantic - Il Trono di Spade, mercoledì 1 aprile: settima stagione

Sky atlantic - Il Trono di Spade, giovedì 2 aprile: ottava e ultima stagione

Già che ci siamo vi diamo qualche altro consiglio seriale per intrattenervi. Attualmente su Sky Atlantic è in onda la terza stagione di Westworld, in onda per cause di forza maggiore solamente in versione originale sottotitolata (la versione doppiata verrà realizzata non appena possibile), ogni lunedì mattina in contemporanea con gli Stati Uniti e poi in prima serata alle 21.15. Ovviamente se non avete visto le prime due stagioni recuperatele immediatamente, anche perché altrimenti non capirete nulla!

Il venerdì sera alle 21.15 va invece in onda la prima stagione di Yellowstone, avvincente western contemporaneo prodotto e interpretato da Kevin Costner. Gli episodi già trasmessi sono disponibili Demand e sono in streaming su NOW TV. Partirà invece mercoledì 1 aprile alle 21.15 la terza stagione di Babylon Berlin. Anche in questo caso trovate le prime due stagioni On Demand e su NOW TV.

Qui, infine, un elenco di titoli da recuperare mentre ognuno di noi fa la propria parte: #iorestoacasa in compagnia delle serie tv di Sky.