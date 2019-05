La stagione finale del Trono di Spade si è conclusa da una settimana, ma per tutti i fan che sentono già la mancanza della serie è possibile rifarsi con il documentario “The Last Watch”, il dietro le quinte delle riprese, che sarà trasmesso da Sky Atlantic il prossimo 3 giugno alle ore 21 e 15. Tra le scene più emozionanti, la reazione degli attori Emilia Clarke e Kit Harington - che nella serie interpretano rispettivamente Daenerys Targaryen e Jon Snow - quando leggono il copione in cui è descritta l’ultima scena che avrebbero dovuto girare insieme. Un momento particolarmente sentito per Harington, che è scoppiato a piangere dalla commozione. (LA VERSIONE ORIGINALE BATTE QUELLA DOPPIATA - I VIP FAN DELLA SERIE - LA SIGLA SUONATA DA 16 CHITARRE DIVERSE)

Il documentario

Lo speciale è un approfondimento che mostra il lavoro compiuto da tutte le persone coinvolte nella realizzazione dello show dei record. La saga tv, ideata da David Benioff e DB Weiss, è ispirata dalle Cronache del ghiaccio e del fuoco di George RR Martin. La stagione finale è composta da sei episodi di durate variabili (54 minuti il primo; 58 il secondo; 82 minuti il terzo; 78 il quarto; 80 il quinto e il sesto). Il Trono di Spade - Game of thrones il nome originale - si è rivelato uno dei progetti televisivi di maggiore successo degli ultimi anni, uno show da record - 47 gli Emmy conquistati - che ha appassionato spettatori da tutto il mondo e numerosi vip. Solamente in Italia, l'ottava stagione è stata seguita da circa 2 milioni e 100mila spettatori medi, in crescita del 30% rispetto alla settima. (GLI ASCOLTI RECORD - I MEME PIÙ DIVERTENTI)