Il Trono di Spade 8, record di ascolti per il finale della serie tv

"Il Trono di Spade" continua a fare il pieno di ascolti. L'episodio finale dell'ottava stagione, che chiude la serie cult di HBO, trasmesso da Sky Atlantic in versione originale sottotitolata in contemporanea con gli Stati Uniti alle 3 nella notte tra domenica 19 e lunedì 20 maggio, riproposto in serata sullo stesso canale e disponibile on demand, è stato infatti visto da 1 milione e 71mila spettatori medi: una cifra maggiore del 23% rispetto al finale della settima stagione. Un risultato che piazza "Il Trono di Spade" al terzo posto della classifica delle serie più viste di sempre su Sky, dopo "Gomorra - La Serie" e "The Young Pope".

I dati dell'ultimo episodio



Lunedì 20 maggio, il passaggio della puntata alle 3 di notte è stato seguito da 569mila spettatori medi, con uno share del 30%. Di questi, 115mila spettatori medi hanno seguito la trasmissione in diretta. In questo modo hanno reso Sky Atlantic il primo canale nazionale sul totale di individui in quella fascia oraria. È stato anche il primo canale nazionale per il pubblico della fascia d'età 15-54 anni e il canale più visto della piattaforma.

I dati dell'intera stagione

Dall'inizio alla fine degli episodi, l'ottava stagione è stata seguita da circa 2 milioni e 100mila spettatori medi, in crescita del 30% rispetto alla settima. Di questi, circa il 70% ha seguito la serie in versione originale, con un aumento del 60% rispetto alla precedente stagione. Successo in Italia anche sui social, con 170.200 interazioni complessive nell’intera giornata dell’episodio finale e un totale superiore a 1 milione 200mila interazioni per l’intera stagione finale (dal 14 aprile al 20 maggio).