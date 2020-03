Le immagini del secondo episodio della terza stagione di Westworld , che è andato in onda su Sky Atlantic lunedì 23 marzo alle 02.00 (in contemporanea con gli USA) e che sarà in replica alle 21.15 in prima serata. Per cause di forza maggiore, Westworld 3 per ora andrà in onda soltanto in versione originale sottotitolata (disponibile anche On Demand e in streaming su NOW TV). La versione doppiata verrà realizzata non appena possibile.