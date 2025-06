Gabry Ponte in concerto a Milano San Siro, la possibile scaletta

LA SCALETTA

Allo Stadio San Siro Gabry Ponte proporrà non solo le grandi hit che hanno segnato i primi anni Duemila, ma anche nuovi successi. Nonostante non esista una scaletta ufficiale dell’evento, ecco il possibile ordine delle canzoni, stilato sulla base dei brani che il DJ aveva suonato lo scorso anno al Forum di Milano in occasione dei festeggiamenti per i suoi 25 anni di carriera:

1. Intro + Rock The House

2. Easy On My Heart

3. Cosa resterà

4. PPK (Otherside)

5. The Crowd Song

6. La fine del mondo

7. Monster Remix

8. Thunder

9. Rihanna Remix

10. Forever Young

11. Bass Beats and Melody

12. Giulia

13. La cassa spinge

14. Destination Infinity

15. Take On Me

16. Ameno Remix

17. Bad Romance Remix

18. Move Your Body

19. My Mind

20. Quelli che non hanno età

21. Vivi nell’aria

22. Ecuador Remix

23. Figli di Pitagora

24. Geordie

25. Che ne sanno i Duemila

26. We Are

27. Rock The Disctek

28. Dragostea Din Tei

29. We Could Be Together Remix

30. Viaggia insieme a me

31. Dove si balla

32. Convivium

33. We Will Rock You + Too Much Of Heaven

34. Tu sei

35. Time To Rock

36. Voglia di Dance All Night

37. La danza delle streghe

38. Blue