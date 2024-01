Gabry Ponte, in 12mila al Forum per i 25 anni di carriera del dj

Una festa con dodicimila invitati, il Forum di Assago completamente sold out, musica di Gabry Ponte: no, non è un film. È successo davvero. Ed èun party già indimenticabile. Il dj e produttore dà ufficialmente inizio ai festeggiamenti per i suoi primi 25 anni di carriera in un dancefloor delle grandi occasioni, in cui risuonano i suoi più grandi successi. Nessuna operazione nostalgia, non c’è tempo: Gabry Ponte fa ballare tutti. L’abbiamo incontrato poco prima dell’inizio dello show: ecco la nostra intervista

Sabato sera, Forum di Assago pieno, pienissimo. Non c’è neanche uno spazio libero. No, stasera non c’è Madonna: lo show è solo di Gabry Ponte, che con questo primo live dà inizio ai festeggiamenti per i suoi primi 25 anni di carriera. Accanto a me persone di tutte le età: ci sono gruppi di amici, mamme e papà con figli piccoli, che si guardano intorno quasi frastornati da questi adulti che, a più di un’ora dall’inizio della musica, sono già in fibrillazione all’idea di iniziare a ballare. C’è chi ricorda quando l’ha visto dal vivo in altre occasioni, c’è chi ammette di aver ballato la sua musica in discoteca e di non aver mai partecipato a suoi live. Alla fine, però, sono qui tutti solo per lui, per ballare e passare una serata che, sin dalle prime note che si sentono in questa arena ben prima dell’inizio, è già indimenticabile.

Venticinque anni di carriera in una sera

Lo incontriamo circa un’ora prima del via delle danze: ci accoglie con un sorriso, forse quasi incurante del fatto che da lì a breve darà il via ad una festa, e che festa. Un direttore d’orchestra delle grandi occasioni, con dodicimila amici pronti ad ascoltarlo e a ballare insieme a lui. È felice Gabry Ponte, forse quasi inconsapevole di quello che è riuscito a fare in questi anni e soprattutto questa sera. Probabilmente è questo uno dei segreti del dj e produttore che ha portato la dance italiana in tutto il mondo. Spesso si pensa che gli artisti italiani vogliono collaborare con colleghi internazionali, ma non ci si concentra abbastanza sul fatto che, in questi anni, la volontà di fare qualcosa insieme è partita proprio dall’estero. Al centro di questo Gabry e della sua musica, che in molti (e non solo in Italia) hanno campionato. Fa parte di un lungo discorso che facciamo insieme: il riferimento, ma è solo il più recente, è a “I’m Good (Blue)” di David Guetta e Bebe Rexa, pubblicata nell’estate 2022, ma di cui il dj francese aveva già parlato a Ponte alcuni anni prima. Uno dei tanti riconoscimenti raccolti in questi 25 anni di carriera.

I primi dischi a 16 anni

Venticinque anni di carriera sono tanti, sei amatissimo da generazioni e generazioni di persone. Hai un segreto?

È qualcosa che all’inizio mi stupiva. Poi, in realtà, penso spesso a quando ho iniziato a fare questo lavoro: ho messo i primi dischi a 16, 17 anni, che è la stessa età di tanti ragazzi che stavano davanti a me. Poi il tempo è passato, ho continuato a produrre musica per stare sempre di fronte alle persone. Ho dovuto spesso cambiare stile…il nostro genere musicale, essendo rivolto ad una fascia d’età molto giovane, per definizione ha necessità di rinnovarsi più rapidamente rispetto ad altri generi. Forse la necessità e la volontà di confrontarsi con questa generazione che è molto sfuggente, con gusti che cambiano alla velocità della luce ti costringe a rimanere al passo con i tempi.

"Orgoglioso di essere un modello"

In tanti ti vedono come un modello, molti ragazzi si avvicinano alla musica ascoltando la tua. Senti un po’ il “peso” di essere un esempio per così tante persone?

Ne sono molto orgoglioso. Credo che per tanti ragazzi sia importante avere dei modelli a cui ispirarsi: quando ho iniziato a fare il dj, nei primi Novanta, non c’erano i dj superstar come oggi…eravamo completamente allo sbando, non avevamo idea di dove saremmo andati a finire! Quindi sì, credo sia molto bello avere qualcuno che ti segna la strada, e sono felice di essere tra queste figure