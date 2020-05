Shiva, esce il remix di "Auto Blu" firmato da Gabry Ponte

La pubblicazione del remix è stata annunciata con un post su Instagram con tre foto che immortalano Gabry Ponte e Shiva in videochiamata mentre lavorano al progetto. Il deejay e producer ha aggiunto alle immagini una divertente didascalia: “Io e Shiva ci chiedevamo... cosa succede se remixo un mio remix? remix al quadrato?”. L’idea di un remix è nata proprio da Gabry Ponte ed è stato naturale salire a bordo per Shiva, per dare nuova linfa vitale a una delle hit più fortunate di questo periodo. Il successo di “ Auto Blu ” ha superato anche i confini nazionali grazie a Kyle Aguilar, in arte Nightpresence, che ha deciso di tradurre e realizzare brani italiani in lingua francese. Tra questi c’è anche “ Auto Blu ” che ha ottenuto un grande riscontro superando il milione di click su Youtube.

Con oltre 18 milioni di stream su Spotify e 14 milioni di views su YouTube, “ Auto blu ” di Shiva è una delle canzoni più di successo di questo inizio 2020. Il brano è stato realizzato su un campionamento di “Blue”, hit mondiale degli Eiffel 65 ed uscita nel 1999, anno di nascita del rapper. Certificato disco d’oro, “Auto Blu” ha guidato per tre settimane la chart Fimi e per cinque la Spotify Top 200. Ora arriva anche il remix della canzone, firmato da Gabry Ponte uno dei tre componenti degli Eiffel 65 e che fin dall’uscita del brano originale ha supportato il lavoro fatto da Shiva.

La collaborazione con Night Skinny

Nel frattempo Shiva non si ferma e qualche settimana fa ha pubblicato “Bicarbonato”, canzone che vede la collaborazione del produttore Night Skinny. Il brano è stato concepito in due giorni ed è stato annunciato così dal producer: “Io e Shiva abbiamo concepito questo brano in quarantena. Lui mi disse che nel suo prossimo brano avrebbe voluto rappare su un mio beat. Ho prodotto la base un sabato sera… il giorno dopo mi ha mandato strofa e ritornello. La quarantena ha fermato tante persone ma non potrà mai fermare chi ama questa roba”. Continua quindi la collaborazione con Night Skinny dopo la presenza nell’album “Mattoni” con i brani "Fumo 1Etto" con Side Baby e Fabri Fibra e nella title track con Noyz Narcos, Speranza, Guè Pequeno, Achille Lauro, Goelier, Lazza, Ernia, Side Baby e Taxi B. Nello stesso anno Shiva ha partecipato anche a “Machete Mixtape”, album tra i più venduti dell’anno, in cui duetta con Dani Faiv in “Walter Walzer” con la produzione di Salmo.