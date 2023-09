Dreamland Festival 2023, lo show di Gabry Ponte è stato un successo

È uno dei protagonisti della musica e anche a Dreamland 2023, outdoor di musica elettronica a Lanzada in Valmalenco, si è confermato come tale: Gabry Ponte, dj e producer, che il prossimo anno festeggerà più di due decadi di carriera in alcuni eventi unici, si è raccontato a Sky Tg24 prima di salire sul palco. Dal successo, e la nomination ai Grammy, per “Blue (Da Ba Dee)”, fino alla nuova musica e al talento che vede nei giovani di oggi, Ponte ha una costante: la curiosità. E per i Grammy ha fatto una promessa…

“Quando ho iniziato a fare questo lavoro davanti alla consolle c’erano ragazzi della mia età, che ora portano i figli ai miei concerti. È incredibile come la musica riesca ad unire così tante generazioni, ed è ancora più bello sapere che ci sono riuscito anche con le mie canzoni”: Gabry Ponte mi racconta proprio questo all’inizio della nostra chiacchierata, e mentre mi descrive questi venticinque anni di carriera, è curioso come sia stupito di quello che ha fatto. Gabry, però hai fatto tutto tu, lo devi riconoscere, gli dico. Lui sorride e mi racconta dei nuovi progetti a cui sta lavorando, ai concerti per celebrare al meglio i suoi primi 25 anni di carriera, e a tante nuove idee.

Easy on my heart e Blue (Da Ba Dee)



“Certo che sì! È da poco uscito il mio nuovo singolo, “Easy on my heart”, che riprende una vecchia hit di Cascada dei primi anni duemila: sta andando molto bene, speriamo prosegua così. A settembre e ottobre ci saranno tanti altri dischi che usciranno, andiamo avanti e via!

Vi prometto che...

La nostra conversazione poi passa su Blue (Da Ba Dee) Brano di Eiffel 65 uscito nel 1998 e che, nel 2001, ha ricevuto una candidatura ai Grammy come “Best Dance Recording”. “L’abbiamo ballata tutti sin dal primo istante, lo facciamo ancora e lo faremo, sempre. È un successo entrato nella vita di tutti noi” dico a Gabry. “Sì, è vero, ma pensa che noi non avevamo neanche realizzato. L’abbiamo capito quando le radio hanno iniziato a trasmetterla, dall’estero ci chiedevano le licenze…e poi quella candidatura ai Grammy. Non l’abbiamo neanche vissuta: stavamo lavorando al nostro primo album e, dato il successo di Blue, la casa discografica ci aveva messo molta pressione. Non sono andato alla cerimonia e lo rimpiango molto. Prometto che farò il possibile per fare un’altra hit…e andare ai Grammy” dice sorridendo.