Westworld: War World e gli altri parchi

Non è più lo scenario western nelle prime stagioni a fare da sfondo allo show HBO. Nuovi mondi, oltra a quello reale, fanno capolino in scena e War World, la realtà virtuale che ospita Maeve, è solo il primo di questi. La terza stagione di Westworld è in onda ogni lunedì in prima tv per l'Italia su Sky Atlantic (per ora solamente in versione originale sottotitolata).

di Floriana Ferrando

Curiosi di scoprire cosa c’è sull’isola dei parchi della Delos oltre a Westworld, il parco a tema da cui parte l’avventura HBO? Dopo avere scoperto l’esistenza di Shogun World, The Raj e - più recentemente - War World, la terza stagione della serie porta in scena tutti i restanti parchi esistenti (compreso Westworld, sono sei). Parola di Jonathan Nolan. War World, il mondo virtuale di Maeve L’ultimo ad essere stato svelato è il parco a tema Seconda guerra mondiale ribattezzato con il nome di War World. Siamo all’inizio della seconda puntata della terza stagione (LEGGI LA RECENSIONE e GUARDA LE FOTO) quando vediamo Maeve risvegliarsi in una nuova cornice, quella di un paesino dell’Italia centro-meridionale occupato dai nazisti. Cosa sappiamo di War World? Innanzitutto, che non esiste: si tratta di una realtà virtuale creata da Engerraund Serac, la misteriosa nuova nemesi interpretata da Vincent Cassel, in cui Maeve si ritrova intrappolata. In un video rilasciato da HBO i creatori della serie svelano il dietro le quinte di War World.

L'India coloniale di The Raj

Nel corso di Westworld 2 è stata fatta la conoscenza di questo parco, il cui tema ricorda l'India coloniale sotto il dominio della Corona britannica. Gli ospiti di The Raj si ritrovano in una realtà tipica della prima metà del XX secolo e qui, diversamente da Westworld, lo scenario offre un angolo di relax ai visitatori, con un hotel e un centro benessere. Non mancano le proposte più avventurose (e rischiose), con incursioni nella giungla a caccia di animali esotici (magari in groppa ad un elefante) e accampamenti in mezzo alla natura. Lo show non si addentra nella profondità del parco, che è utilizzato più che altro come mezzo narrativo attraverso cui introdurre nella storia la figlia di William, Emily.

L’orientale Shogun World

Le forze militari sono una presenza fissa a Shogun World, conosciuto anch’esso nella seconda stagione di Westworld. Il parco porta gli ospiti all’interno del cosiddetto periodo Edo in Giappone, fra il 1603 al 1868 circa. Seppur molto diverso dal selvaggio Westworld, Shogun World ripropone ai suoi visitatori un’esperienza simile. Qui, durante Westworld 2, finiscono Maeve, Hector, Armistice, Felix. Un avvertimento: state lontani dagli host di guerrieri shogun, esperti nei combattimenti brutali e con la spada.

Il mistero del Parco 4 e Parco 5

A giudicare dal sito web della Delos, restano da scoprire altre due realtà. Si tratta di avere solo un po’ di pazienza: Christopher Nolan, creatore della serie ispirata al film di Michael Crichton (1973) insieme a Lisa Joy, ha dichiarato che saranno svelate nel corso di Westworld 3. Del Parco 4 - con tutta probabilità a tema medievale - hanno già fatto un accenno David Benioff e D.B. Weiss, gli showrunner de Il Trono di Spade, protagonisti di un cameo nel secondo episodio; dell’altro universo, invece, si sa ancora molto poco ma, dice Nolan, sarà “un po’ diverso” dagli altri.

Westworld 3 è in onda in prima tv per l'Italia su Sky Atlantic ogni lunedì alle 02.00 (in contemporanea con gli USA) e in replica alle 21.15 in prima serata. Per cause di forza maggiore, Westworld 3 andrà in onda soltanto in versione originale sottotitolata (disponibile anche On Demand e in streaming su NOW TV). La versione doppiata sarà realizzata non appena possibile.