Bridgerton 3, pubblicate foto della nuova stagione

I nuovi scatti svelano le atmosfere del nuovo ciclo di episodi nel quale troverà spazio la storia romantica tra Anthony e Kate e il rapporto tra Penelope e Luke, combattuti tra sentimenti d'amicizia e d'amore

Anche se mancano molti mesi al debutto di Bridgerton 3 in tv, Shondaland e Netflix non hanno bisogno di aspettare l'anno nuovo per scaldare a dovere i fan ai quali è stato fatto dono, per Natale, di materiale inedito sul nuovo ciclo di episodi in onda tra maggio e giugno 2024.

Sui canali ufficiali nuove immagini e un primo poster scandiscono il conto alla rovescia per il ritorno dello show, che è tra i più amati del catalogo Netflix ed è visibile anche su Sky Q, Sky Glass e Now. Ecco i dettagli delle nuove foto a confronto con la sinossi ufficiale resa nota fino ad ora.

Penelope e Colin protagonisti di Bridgerton 3

Non tutto va secondo i piani tra Penelope Featherington e Colin Bridgerton che, da possibili innamorati, finiscono col diventare complici nella ricerca di lei di un marito, impresa resa necessaria dal comportamento di lui, esitante rispetto a una relazione con la figlia di Lord Featherington.

Le immagini che ritraggono i due giovani nel contesto di quello che potrebbe essere un ricevimento, mostrano l'intesa tra i due personaggi che caratterizzerà buona parte di Bridgerton 3, stagione che vedrà tra i protagonisti, appunto, Penelope Featherington e Colin Bridgerton (interpretati rispettivamente da Nicola Coughlan e Luke Newton), personaggi le cui dinamiche hanno catturato l'attenzione del pubblico già nelle stagioni precedenti.

Mentre il terzo figlio della famiglia Bridgerton deve fare i conti con i sentimenti non sempre definiti nei confronti della giovane Penelope, quest'ultima deve cercare di preservare il suo alter ego di Lady Whistledown, la cui identità è sempre più a rischio. Penelope, inoltre, dovrà affrontare anche l'allontanamento della sua amica Eloise (che ha il volto dell'attrice Claudia Jessie). In ragione della centralità del personaggio Netflix ha scelto Penelope come protagonista del primo poster ufficiale della terza stagione. Nell'immagine il volto di Nicola Coughlan appare riflesso sulla superficie di uno specchio a mano; la sua espressione intrigante suggerisce che anche nelle nuove puntate gli intrighi non mancheranno. approfondimento Bridgerton 3 si concentrerà sulla storia d'amore tra Penelope e Colin

Anthony e Kate finalmente insieme

Tra gli altri scatti, la foto che ha maggiormente coinvolto il pubblico social è quella che ritrae Lord Anthony Bridgerton e Kate Sharma, finalmente insieme nella nuova stagione.

I due innamorati, interpretati dagli attori Jonathan Bailey e Simone Ashley, sono immortalati stretti in un abbraccio coi loro abiti di scena. Gli sviluppi della loro passione saranno più che interessanti per il pubblico dello show e sono in molti a scrivere tra i commenti al post che il destino del visconte e della sua prescelta rappresenta il motivo principale per cui vale la pena far partire il conto alla rovescia per la terza stagione.

Bridgerton 3 sarà distribuito in due parti, con i primi quattro episodi disponibili in streaming dal 16 maggio 2024. Gli ultimi quattro nuovi episodi, invece, saranno disponibili a partire dal 13 giugno 2024. Al termine della messa in onda della terza stagione, i fan sono già certi dell'arrivo della quarta, la cui produzione è stata confermata da tempo. leggi anche Bridgerton 3 e 4, Netflix rinnova la serie tv per due nuove stagioni

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Bridgerton (@bridgertonnetflix) Non visualizzi questo contenuto? Siamo spiacenti! Per poter visualizzare questo contenuto Instagram, clicca su Gestisci cookie e Accetta tutto Gestisci cookie

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Netflix US (@netflix) Non visualizzi questo contenuto? Siamo spiacenti! Per poter visualizzare questo contenuto Instagram, clicca su Gestisci cookie e Accetta tutto Gestisci cookie