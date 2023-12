Stranger Things 5, le riprese inizieranno a gennaio

Dopo i ritardi per gli scioperi della WGA e del SAG-AFTRA, la produzione del finale della seria Netflix (visibile anche su Sky Glass, Sky Q e tramite app su Now Smart Stick) riprenderà a inizio 2024. A scriverlo è il magazine Deadline

Manca davvero poco all’inizio delle riprese della quinta e ultima stagione di Stranger Things. Cast e crew della fortunata serie Netflix visibile anche su Sky Glass, Sky Q e tramite app su Now Smart Stick si ritroveranno a gennaio per il primo ciak. A dare la notizia è stato il sito americano Deadline, che cita fonti interne alla produzione menzionando due possibili date per il via ufficiale: l’8 gennaio o addirittura tre giorni prima, il 5.