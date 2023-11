Stranger Things, la nuova clip con tutte le prime volte della serie

La clip è stata condivisa dall'account X (ex Twitter) Netflix Geeked, in occasione dello Stranger Things Day 2023. Al centro del nostalgico filmato i "favorite firsts", le prime volte più iconiche dell'amatissimo show

Può una serie essere amata al punto da avere una giornata dedicata? Se quella serie si chiama Stranger Things, sì: è possibile. Decisamente. Del resto, solamente guardando alla quarta stagione (FOTO), i numeri parlano di oltre 140 milioni di views a livello globale. Non c'è da stupirsi, dunque, che esista uno Stranger Things Day. Quando lo si celebra? Ovviamente il 6 novembre: quel giorno, nel 1983, Will Byers (Noah Schnapp) scomparse da Hawkins, nell’Indiana. In occasione dello Stranger Things Day 2023, l'account X Netflix Geeked ha pubblicato una clip densa di nostalgia, con tutte le "prime volte" più amate dai fan.

La clip nostalgica

Mancano poco meno di due anni alla stagione finale di Stranger Things, ma c'è già aria di saluti. E somiglia proprio a un nostalgico addio la clip pubblicata da Netflix Geek, intitolata: Return to Stranger Things: our favourite firsts. Nel filmato in questione sono raccolte tutte le prime volte più importanti dello show, tra i più visti di sempre su Netflix (e in streaming in generale). La prima vittima del Demogorgone, la prima volta al castello Byers, il primo incontro con Steve Harrington, la prima volta che Undici mostra i suoi poteri, la prima volta che Jane Hopper viene chiamata Undici, la prima volta in cui vengono mostrati i waffle Eggo, il primo legame tra fratelli, il primo messaggio dal Sottosopra, il primo salvataggio di Undici, il primo abbraccio di gruppo. Impossibile non commuoversi, dinnanzi a quei personaggi ancora bambini che, quando torneranno nella quinta stagione, lo faranno per l'ultima volta.