Millie Bobby Brown pronta a lasciare Stranger Things

Ha sottolineato quanto segue: "Stranger Things richiede molto tempo per le riprese ed è un ostacolo per la creazione di storie a cui tengo. Quindi sono pronta a dire 'Grazie e addio’”. Nell'intervista concessa al magazine Glamour, l’attrice inglese ha espresso la sua prontezza per il prossimo capitolo della carriera, ammettendo che la serie televisiva che l’ha consacrata al successo le ha fornito anche gli strumenti e le risorse per diventare un'attrice migliore. Intanto Millie Bobby Brown è pronta a recitare accanto a Chris Pratt in The Electric State, un film d'avventura postapocalittico diretto dai fratelli Russo.

Un’attrice che deve l’enorme successo al ruolo in Stranger Things

Millie Bobby Brown ha ricevuto elogi critici per la sua interpretazione in Stranger Things ed è stata nominata per il SAG Award per l'Eccezionale Interpretazione da Attrice in una Serie Drammatica e per l'Emmy Primetime per l'Eccezionale Attrice Non Protagonista in una Serie Drammatica.

Ha anche condiviso con il resto del cast di Stranger Things la vittoria del SAG Award per l'Eccezionale Interpretazione da Ensemble in una Serie Drammatica ed è stata premiata con il 43° Saturn Award per la Miglior Interpretazione da Giovane Attore in una Serie Televisiva.

Per il suo ruolo di Eleven nella seconda stagione di Stranger Thing, Millie Bobby Brown ha ottenuto una seconda nomination per il SAG Award e l'Emmy Primetime nel 2018.

Parliamo di una delle serie televisive più apprezzate da critica e pubblico di sempre: Stranger Things ha ricevuto 57 nomination agli Emmy Primetime e ha vinto 12 premi fin dal suo lancio.